بحيلة بسيطة.. شاب يستولي على 370 ألف دولار من أمازون

ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاما في عملية احتيال لأكبر متاجر التجزئة على الإنترنت بلغ مجموعها حوالي 370،000 دولار عن طريق إرسال طرود مليئة بالتراب.

ويزعم جيمس جيلبرت كوارتنغ، من بالما دي مايوركا في إسبانيا، أنه خدع أمازون عن طريق ملء صناديق البضائع -التي اشتراها عن طريق الإنترنت- بالأوساخ بعد إفراغ محتوياتها وتسجيل الوزن الدقيق للمنتج. ثم يردها لأمازون مدعيا أنها ليست ما يريد، ثم يبيع البضائع الأصلية مستردا أمواله مصحوبا باعتذار، وفقًا لصحيفة "أل إسبانيول".

ويبدو أن أمازون لا تقوم بالتدقيق في تلك المواد التي أرجعت بل تكتفي بالتأكد من وزن الطرد وحسب، وتنتهي الطرود في مستودعاتها. ولهذا لم يتم اكتشاف عملية الاحتيال إلا من خلال البحث العشوائي حيث فتح أحدهم صندوقا واكتشف أنه كان مملوءا بالتراب.

وتنص سياسة الإرجاع الخاصة بشركة أمازون على أنه يمكن إرجاع العناصر التي يتم شحنها من موقع الويب -بما في ذلك مستودع أمازون- في غضون 30 يومًا من الاستلام. وتتم معالجة عمليات رد الأموال في غضون يوميْ عمل، ويمكن للعملاء توقع ظهور أموالهم في حساباتهم خلال ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.