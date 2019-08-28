موجود من 2010 ومستخدموه 100 مليون.. غوغل تزيل تطبيقا شعبيا من متجرها.. لماذا؟

أزالت شركة غوغل تطبيقا شعبيا من متجرها "بلاي ستور" رغم أنه موجود في متجر التطبيقات منذ 2010، وتم تحميله على أجهزة المستخدمين أكثر من مئة مليون مرة.

ووفقا لما اكتشفته شركة برامج مكافحة الفيروسات الروسية، كاسبرسكي، فإن تطبيق "كام سكانر"، الذي يُستخدم لمسح وثائق "بي دي أف"، بدأ أخيرا بنشر برمجية خبيثة على أجهزة أندرويد، مما دفع غوغل إلى سحبه من متجرها غوغل بلاي ستور.

وبحسب كاسبرسكي، كان يتم تسليم الشيفرة الخبيثة عبر مكتبة إعلانية. وهذا التطبيق، الذي أصبح بمثابة "حصان طروادة" تتخفى فيه الشيفرة الخبيثة، أدى إلى ظهور "إعلانات تطفلية" في أجهزة المستخدمين، وتسجيل المستخدمين في اشتراكات مدفوعة.

كما تم تصميم الشيفرة الخبيثة أيضا للاتصال بجهاز الخادم لمطوريها وتحميل شيفرة إضافية.

ووفقا لكاسبرسكي، فإن التحديثات الأخيرة لتطبيق "كام سكانر" قد أزالت -على ما يبدو- الشيفرة الخبيثة منه.

وكما يشير موقع "زد نت" المعنيّ بشؤون التقنية، فإن كام سكانر يملك على متجر غوغل بلاي 1.8 مليون مراجعة معظمها إيجابية.

وكانت كاسبرسكي بدأت التحقيق في التطبيق بعد ظهور مجموعة من المراجعات السلبية.

ويؤكد موقع إنغادجيت المعنيّ بشؤون التقنية، أن هذه الحادثة بمثابة تذكير بأنه حتى التطبيقات الشائعة الموجودة منذ فترة طويلة ليست آمنة من هجمات البرامج الضارة.