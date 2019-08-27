لم يستخدم بعد.. هواوي تتحالف مع روسيا لاستخدام نظام تشغيل جديد

قال مصدران لرويترز إن شركة هواوي الصينية بدأت محادثات مع روسيا حول تثبيت نظام التشغيل الروسي "أورورا" على 360،000 من ألواحها الذكية التي ستستعمل في إجراء التعداد السكاني في روسيا العام المقبل.

وتسعى هواوي إلى إيجاد أنظمة تشغيل بديلة لنظام التشغيل أندرويد من غوغل بعد أن وضعت واشنطن ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم على قائمة ما يسمى بالكيانات المحظورة التي تهدد بقطع وصولها إلى المكونات والتقنيات الأساسية في الولايات المتحدة.

وقال المصدر الأول لرويترز "هذا مشروع رائد، إننا نعتبره المرحلة الأولى من إطلاق نظام التشغيل الروسي على أجهزة هواوي".

وقالت متحدثة باسم هواوي إن الشركة تجري محادثات مع وزارة الاتصالات الروسية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة الصينية إن القيود التجارية الأميركية قد تقلل من إيرادات وحدة الهاتف الذكي بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.

وتناقش روسيا إمكانية استخدام نظام أورورا على 360،000 لوح ذكي من هواوي بحلول أغسطس/آب 2020.

وقال المصدر الثاني إن هواوي مهتمة بالمشروع، وقد عرضت عينات من الأجهزة التي يمكن استخدامها. وأورورا هو نظام التشغيل الوحيد المصنوع في روسيا وهو غير مستخدم حاليا.

وتعمل هواوي أيضا على تطوير نظام تشغيل خاص بها استعدادا للسيناريو الأسوأ المتمثل في تجريدها من تطبيقات غوغل أندرويد الأساسية.

وتعد شركة الاتصالات الحكومية الروسية ريستيليكوم مالكة نظام أورورا، المقاول الوحيد لشراء الأجهزة اللوحية لإجراء التعداد السكاني في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 147 مليون نسمة.

وقالت روستيليكوم في رد مكتوب على طلب رويترز للحصول على تعليق "يجري حاليا النظر في خيارات مختلفة للتعاون مع شركة هواوي بمشاركة وزارة الاتصالات لا نستطيع الكشف عن التفاصيل بعد، فهناك اتفاق بشأن سرية المحادثات".