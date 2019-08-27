شكرت المخترق.. آبل تصدر تحديثا طارئا لهواتف آيفون

وجدت شركة آبل نفسها مجبرة على إصدار تحديث طارئ بعد أن سهلت عن طريق الخطأ للمتسللين عملية كسر القيود لأحدث إصدار من نظام تشغيلها آي أو أس.

ففي يوليو/تموز الماضي، أصدرت آبل نظام التشغيل آي أو أس 12.4، وهو تحديث يتضمن خطأ قديما كانت آبل قد أصلحته سابقا. وأدرك القراصنة خطأ آبل فقاموا بإصدار برمجة لكسر الحماية عن أجهزة آيفون، والمسماة جيل بريك، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي أمكن فيها استخدام برنامج جيل بريك لكسر حماية أجهزة آيفون.

وأصدرت آبل أمس الاثنين نظام التشغيل أي أو أس 12.4.1، الذي يعمل على إصلاح الخلل مرة أخرى.

وحذر باحثو الأمن المتخصصون من أنه كان من الممكن للمتسللين استخدام الأخطاء القديمة التي أعيد طرحها من قبل شركة آبل لاختراق مستخدمي آيفون.

وقال باحث أمن معلومات إن أي شخص يمكنه استخدام الثغرة القديمة التي أعيد طرحها من قبل آبل "لاختراق أي جهاز آيفون محدث".

ولم ترد آبل على الفور على طلبات التعليق، وشكرت الشركة باحثًا من غوغل وجد الخطأ الأصلي، كما شكرت المخترق "Pwn20wnd"، الذي طوّر برمجة كسر الحماية "جيل بريك" من جديد.