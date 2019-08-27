بالنفايات الإلكترونية.. فلسطيني يبتكر روبوتا ذكيا متعدد الاستخدامات

حنين ياسين-غزة

بدقة وتركيز شديدين يوصّل الشاب الفلسطيني محمد حرب بعض الأسلاك النحاسية في لوحات إلكترونية بواسطة آلة لحام صغيرة قبل أن تنتهي هذه الأسلاك إلى كاميرا دقيقة ثبتها على روبوت ذكي مختص في نقل الأفراد والأمتعة والاستطلاع انتهى من تصنيعه قبل أيام، في تجربة هي الأولى من نوعها داخل قطاع غزة.



ويعمل الروبوت الذكي الذي ابتكره "حرب" على الطاقة الشمسية، ويمكنه حمل أوزان تصل لمئتي كيلوغرام، كما يمكنه التحرك بشكل محوري بدرجة 180، إضافة إلى أن التحكم فيه يكون عن بعد بواسطة هاتف محمول أو جهاز خاص به.

ويمكن توجيه الروبوت الفلسطيني عن بعد حتى مسافة خمسمئة متر، ومراقبة طريقه عبر كاميرا مثبتة عليه، أي أنه يصلح لنقل المعدات والأفراد في حالات الطوارئ والكوارث دون تعريض حياة قائده للخطر.

صعوبات

واعتمد حرب (21 عاما) -الذي يعمل في ورشة لصيانة الإلكترونيات- في ابتكار وتصنيع الروبوت الذكي على الكثير من القطع الإلكترونية التي استخرجها من أجهزة قديمة وتالفة؛ فإمكاناته المادية المحدودة لم تسمح له إلا بشراء بعض القطع الحديثة التي كلفته مبالغ مالية باهظة بسبب ندرتها في قطاع غزة.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظرا على توريد القطع والأجهزة الإلكترونية الحديثة لقطاع غزة، باستثناء بعض القطع والأجهزة التي يتم تهريبها، الأمر الذي يرفع أسعارها لتصل إلى أضعاف ثمنها الأصلي.