حاسوب غوغل وديل لن تشتريه سوى الشركات

كشفت شركتا غوغل وديل الأميركيتان عن حاسوب كروم بوك المحمول الذي يستهدف موظفي الشركات بسبب ميزاته التشاركية والتنظيمية، بالإضافة إلى ميزات الأمان؛ مما يجعل كروم بوك مناسبا لبيئة الأعمال، خاصة مهنيي تكنولوجيا المعلومات.

وأثمرت هذه الشراكة جهازي ديل لاتيتيود 5400 كروم بوك وديل لاتيتيود 530 كروم بوك 2 في 1 (يعمل حاسوبا ولوحا ذكيا)، ورغم أن الأسماء ليست مؤكدة بعد فإن الأجهزة الجديدة تعتمد على الطرز الحالية لأجهزة الحاسوب المحمولة من نوع لاتيتيود من ديل، باستثناء تشغيلها نظام كروم من غوغل.

ورغم وجود شعار كروم على لوحة المفاتيح ونظام التشغيل الذي يعتمد على نظام غوغل فإن جهازي الحاسوب المحمول الجديدين متطابقان تقريبًا مع نظيراتها من فئة لاتيتيود الحاليين من ديل.

فهي تشترك في تصميم أسود لطيف مماثل لحواسيب ديل المعروفة، وتحتوي أجهزة كروم أيبوك هذه على لوحات مفاتيح مريحة، وتستخدم تخطيطًا محسنًا من نظام كروم، بحيث تجد زر اللغة بدلاً من مفتاح "ويندوز ستارت".

ويستخدم كروم بوك 5300 وكروم بوك 5400 شاشات بمقاس 13 و14 بوصة على التوالي، وكلاهما يعملان بتقنية "فل أتش دي".

ويشغل الجهازين معالج أنتل كور أي 7، وسيكونان أول حواسيب كروم بوك اللذان يوفران ما يصل إلى 32 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي، كما تصل سعة وحدة تخزين الحالة الساكنة إلى 1 تيرابايت.

القوة في البرامج

ما يجعل هذه الأجهزة مختلفة عن أجهزة كروم بوك الحالية هي الأشياء التي تعمل خلف الكواليس لتلبية احتياجات أقسام تكنولوجيا المعلومات.

حيث يحتوي الجهازان الجديدان على تحديث كروم لبيئة الأعمال (Chrome Enterprise Upgrade) الجديد، الذي يمكنه من الاستفادة من وحدة تحكم غوغل الجديدة لنظام التشغيل كروم، والتي توفر أوقات تحميل أسرع بمعدل عشر مرات.

وسيسمح ذلك لمشرفي وحدات التقنية بالعمل على نظم تقنية كلينوكس من خلال أجهزة كروم بوك للمرة الأولى، مما سيتيح لهم منح حق الوصول إلى مستخدمين محددين، بالإضافة إلى تقديم دعم "في بي أن" للملفات الداخلية.

وتتوفر أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة للطلب بدءًا من 27 أغسطس/آب، ويبدأ سعرها من 699 دولارًا مقابل 5400 و819 دولارًا للجهاز 5300.

وبالنسبة للمستخدمين العاديين قد تكون هذه الأجهزة أعلى من احتياجاتهم، ولكن بالنسبة للشركات والتقنيين هذه الأجهزة قد تكون كل ما يحتاجون له في الوقت الحاضر.