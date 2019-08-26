شاهد.. تقنية جديدة لهواوي تدمج الواقع بالخيال في الهاتف
تخيل العديد من كتاب الخيال العلمي مستقبلا يطور فيه البشر إتقانا غير مسبوق للإبداع البصري، بحيث يتجاوزون حدود المكان والزمان، وبحيث تجمع الصورة الحقيقية في هواتفهم معلومات وتفاعلات من بيئات مختلفة.
ويصف لو وي كبير مهندسي أنظمة الكاميرات في هواوي تقنية سايبرفيرس بأنها متقدمة ومبتكرة تدمج العالم الافتراضي مع الواقع، وذلك من خلال توصيل المستخدمين بالفضاء والبيانات من خلال الحوسبة المكانية، مما يوفر لمستخدمي الأجهزة المحمولة من هواوي وضع تفاعل جديد تماما وتجربة بصرية لا مثيل لها.
ويقول لوي إنه بفضل تطور تقنيات الكاميرا، تطورت قدرات الهواتف المحمولة لاستشعار العالم. ويشتمل سايبرفيرس على إمكانات كبيرة، بما في ذلك خريطة ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة، والحوسبة المكانية، واستشعار وفهم سيناريوهات أفضل، وعرض صورة واقعية للغاية.
وستساعد هذه التقنية -جنبا إلى جنب مع هندسة الجيل الخامس التي تعمل على جمع المصادر السحابية المتعددة في خط واحد- على بناء عالم افتراضي متكامل مع الواقع وتقديم خدمة جديدة قيمة.
أما الحوسبة المكانية فهي تقنية تقوم على استشعار المكان بدقة وتقيم جميع السيناريوهات للهاتف المحمول بهامش خطأ درجة واحدة، وتتيح معلومات الموقع والتوجيه الدقيقة للغاية إمكانية الدمج السلس للعالم الحقيقي والعالم الافتراضي.
|مجموعة من المطورين في مؤتمر هواوي يستكشفون ميزات تقنية سايبرفيرس (هواوي)
مع إطلاق سايبرفيرس، تكشف هواوي عن عالم جديد متكامل بسلاسة مع الواقع، كما توفر أيضا بنية تطوير شاملة للمطورين والشركاء، وتدعوهم إلى بناء هذا العالم الرقمي الجديد معا.
يتنبأ وي بأنه سيتم استخدام سايبرفيرس في الأماكن العامة مثل مناطق الجذب السياحي والمتاحف والفضاءات الجامعية الذكية والمطارات ومحطات السكك الحديدية العالية السرعة والمباني التجارية.
ويضيف أن من المقدر أنه قبل نهاية عام 2019، سيتم إعداد خمسة مواقع للاختبار تغطي مجموعة من سيناريوهات التطبيق، كما سيتم استخدام سايبرفيرس في مئة موقع قبل نهاية الربع الثاني من عام 2020، وفي ألف موقع بحلول نهاية العام نفسه.
ومع تطوير سايبرفيرس سيتم تقديم خدمة بصرية جديدة تماما وتجربة تفاعلية سلسة تدمج العوالم الافتراضية مع الواقع للمستخدمين. سيكون لهذا تأثير كبير على كيفية تفاعلنا مع هواتفنا المحمولة، والتجارب التي تجلبها.
وستتعاون هواوي مع الشركاء لجلب التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص، في المنزل والمنظمة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل.
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