شاهد.. تقنية جديدة لهواوي تدمج الواقع بالخيال في الهاتف

تخيل العديد من كتاب الخيال العلمي مستقبلا يطور فيه البشر إتقانا غير مسبوق للإبداع البصري، بحيث يتجاوزون حدود المكان والزمان، وبحيث تجمع الصورة الحقيقية في هواتفهم معلومات وتفاعلات من بيئات مختلفة.

اليوم أصبح الخيال حقيقة، حيث كشفت هواوي النقاب عن أحدث تقنيات "سايبرفيرس" (Cyberverse) في مؤتمرها للمطورين الذي عقد في 11 أغسطس/آب الجاري.

ويصف لو وي كبير مهندسي أنظمة الكاميرات في هواوي تقنية سايبرفيرس بأنها متقدمة ومبتكرة تدمج العالم الافتراضي مع الواقع، وذلك من خلال توصيل المستخدمين بالفضاء والبيانات من خلال الحوسبة المكانية، مما يوفر لمستخدمي الأجهزة المحمولة من هواوي وضع تفاعل جديد تماما وتجربة بصرية لا مثيل لها.

ويقول لوي إنه بفضل تطور تقنيات الكاميرا، تطورت قدرات الهواتف المحمولة لاستشعار العالم. ويشتمل سايبرفيرس على إمكانات كبيرة، بما في ذلك خريطة ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة، والحوسبة المكانية، واستشعار وفهم سيناريوهات أفضل، وعرض صورة واقعية للغاية.

وستساعد هذه التقنية -جنبا إلى جنب مع هندسة الجيل الخامس التي تعمل على جمع المصادر السحابية المتعددة في خط واحد- على بناء عالم افتراضي متكامل مع الواقع وتقديم خدمة جديدة قيمة.

أما الحوسبة المكانية فهي تقنية تقوم على استشعار المكان بدقة وتقيم جميع السيناريوهات للهاتف المحمول بهامش خطأ درجة واحدة، وتتيح معلومات الموقع والتوجيه الدقيقة للغاية إمكانية الدمج السلس للعالم الحقيقي والعالم الافتراضي.