5 تقنيات قدمتها أستراليا للعالم لا يمكن الاستغناء عنها

2- خرائط غوغل

فكر في مدى سهولة حياتك بوجود خرائط غوغل، والفضل يعود للأسترالييْن نيل غوردون وستيفن ما، بالإضافة إلى الشقيقين الدانماركيين لارس وجين راسموسن، حيث طوروا نظام خرائط في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

سُمي نظام الخرائط باسم "وير2 تكنولوجيز" (Where 2 Technologies) قبل شرائها من غوغل عام 2004، مما سمح للفريق بمتابعة العمل مع غوغل على المشروع.

غوغل اشترت نظام الخرائط عام 2004 (ويكيميدا)

3- الصندوق الأسود

غيّر اختراع الصندوق الأسود مجالات السفر الجوي التجاري، فالفكرة التي ابتكرها العالم الأسترالي الدكتور ديفد وارين كانت مدفوعة بحقيقة فقده والده في مأساة طائرة، مما جعله يخترع صندوقا غير قابل للتلف تقريبًا، ومثبتا في كل شركة طيران تجارية، ويخدم غرض تسجيل اللحظات الأخيرة في حالة حدوث عطل.

فالهدف الشامل من الاختراع هو الحصول على فهم أفضل لسبب حدوث العطل حتى يتمكن المهندسون من تحسين الطائرة لضمان عدم حدوثه مرة أخرى. ومن الجيد أيضًا الإشارة إلى أن الصندوق ليس أسود اللون في الحقيقة، ولكنه برتقالي ملون بحيث يمكن التعرف عليه بسهولة.

4- الواي فاي

في أيامنا هذه، لا تستطيع الجلوس بالبيت أو أي مكان آخر دون أن ترتبط بالواي فاي. في العام 1992 طوّر الدكتور جون سوليفان وعدد من زملائه تقنية الواي فاي التي ولدت من الأبحاث في منتصف سبعينيات القرن الماضي من مجال علم الفلك الراديوي. وكان الفريق يبحث عن موجات باهتة سوداء عندما اكتشفوا موجات الواي فاي. الآن يستخدم هذه التقنية مليارات الأشخاص حول العالم.

غيرت تقنية الموجات فوق الصوتية فحوصات الولادة (ويكيميديا)

5- الموجات فوق الصوتية

اكتشف قسم أبحاث الموجات فوق الصوتية التابع لفرع مختبرات الكومنولث للصوتيات، الذي تم اختصاره في وقت لاحق إلى معهد الموجات فوق الصوتية، طريقة للتمييز بين أصداء الموجات فوق الصوتية التي تنطلق من الأنسجة الرخوة في الجسم وتحولها إلى صور تلفزيونية. كان ذلك عام 1976 عندما سوّقت شركة "أوسونيكس" الأسترالية الماسح الضوئي بالموجات فوق الصوتية.

وغيرت تقنية الموجات فوق الصوتية فحوصات الولادة، كما تستخدم في تشخيص المشكلات الطبية للثدي والبطن والأعضاء التناسلية.