الأولى من نوعها في بريطانيا.. هاكر يدفع تعويضات لضحاياه بالبتكوين

طلبت السلطات البريطانية من هاكر معروف تسديد ما قيمته أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني (نحو 1.25 مليون دولار) من عملات البتكوين وغيرها من العملات المشفرة، لضحاياه في قضية هي الأولى من نوعها لشرطة العاصمة لندن.

فقد حصل غرانت ويست (27 عاما) الذي كان يعمل على الإنترنت تحت الاسم المستعار "كورفوازيير"، على عملة مشفرة بقيمة مليون جنيه إسترليني تقريبًا، بعد هجمات تصيد على مئات الشركات في جميع أنحاء العالم.

واستخدم ويست حيل البريد الإلكتروني للحصول على البيانات المالية لعشرات الآلاف من العملاء"، ثم باع البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت مقابل عملات مشفرة تم تخزينها في حسابات متعددة.

وصادرت الشرطة هذه العملات بعد اعتقال ويست في سبتمبر/أيلول 2017 عقب تحقيق دام عامين. كما صادرت بطاقة "أس.دي" تحتوي على 78 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور فردية و63 ألف تفصيل عن بطاقات الائتمان والخصم.

وتضمنت إحدى عمليات الاحتيال التي قام بها ويست تقديم نفسه كممثل لخدمة توصيل الطعام "جست إيت"، ومحاولة سرقة المعلومات المالية لـ165 ألف عميل. ورغم أن هذا الهجوم لم ينجح في الحصول على البيانات المالية، فإن الشرطة قالت إن أفعاله كلفت الشركة 200 ألف جنيه إسترليني.

ومن أبرز ضحايا ويست شركات مثل سينسبري وأرغوس وأوبر.

في وقت القبض عليه، كانت قيمة ما حصل عليه ويست من العملات الرقمية المشفرة تبلغ قرابة 1.6 مليون جنيه إسترليني. لكن القيمة المتقلبة بشكل كبير للبتكوين وغيرها تجعل من الصعوبة تحديد قيمة المصادرة، وفقًا لمحامي الادعاء كيفن باري.

وقال القاضي جوانا كورنر إن الشرطة قد تصادر 922.978.14 جنيها إسترلينيا (أكثر من مليون دولار) من حسابات ويست. وسيتم بيع العملة المشفرة وتعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة.

وهذه هي المصادرة الأولى من نوعها لشرطة العاصمة، حيث أصبحت العملات الرقمية شائعة الاستخدام لدى المجرمين بسبب طبيعتها المجهولة وسهولة تشفير الحسابات.

وفي يوليو/تموز 2018، أصبحت شرطة "سيري" أول قوة في المملكة المتحدة تستولي بنجاح على العملة المشفرة، حيث صادرت 1.2 مليون جنيه إسترليني من سيرجيج تيرسكو، وهو عضو بارز في عصابة للجريمة المنظمة. وقد تم تحويل العملة إلى الجنيه الإسترليني ومنح شرطة "سيري" الإذن بالاحتفاظ بالأموال اللازمة لأموال الحكومة والشرطة.

وحكم على ويست بالسجن عشر سنوات وثمانية أشهر في مايو/أيار 2018 بسبب مجموعة متنوعة من الجرائم، بما فيها التآمر للاحتيال على الممتلكات وحيازة أدوات إجرامية.

وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية كيرستي غولدسميث "تلتزم الوحدة بضمان تحديد هوية الأفراد الذين يرتكبون جرائم على شبكة الإنترنت المظلمة ومحاكمتهم ومصادرة أصولهم الإجرامية".