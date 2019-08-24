كبار الناشرين الأميركيين يقاضون شركة تابعة لأمازون

رفع عدد من كبار الناشرين الأميركيين أمس الجمعة قضية على شركة "أوديبل" التابعة لعملاقة التجارة الإلكترونية أمازون، بسبب ما ذكروا أنه انتهاكات لحقوق التأليف والنشر، مع سعيهم لإعاقة طرح ميزة تدعى "أوديبل كابشينز" تظهر النص على الشاشة أثناء سرد الكتاب المسموع.

ورفع القضية سبعة أعضاء في اتحاد الناشرين الأميركيين (أي أي بي)، من بينهم هابرب كولينز ببليشرز، بينغوين راندوم هاوس، وهاشيتي بوك غروب، وسيمون آند ستشستر، ومكميلان ببليشرز.

وقال اتحاد الناشرين الأميركيين في بيان، "ترغب أوديبل في الأساس بتوفير النص وكذلك الصوت للكتب دون إذن مالكي حقوق التأليف والنشر، على الرغم من امتلاكها (أوديبل) حق بيع الكتب المسموعة فقط".

وتم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك الأميركية.

وبحسب وكالة رويترز، فإن شركة أوديبل لم تستجب على الفور لطلب التعليق على هذه الأنباء.