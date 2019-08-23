اسمها الأصلي "باكروب".. معلومات طريفة تجهلها عن شركة غوغل

مرآة غوغل

إن مرآة غوغل موقع تم إنشاؤه لمجرد التسلية، وهي صفحة معكوسة لصفحة غوغل الحقيقية يُكتب فيها النص مقلوبا بما في ذلك اسم محرك البحث الخاص "إلغوغ" (elgoog)، ويمكن الولوج إلى هذا الموقع بمجرد كتابة اسمه على محرك البحث.

موقع غوغل المعكوس أنشأته الشركة لمجرد التسلية (غوغل)

ألعاب خفية

تتميز شركة غوغل بالتجدد والروح المرحة، وقد جمعت الشركة على مر السنين عددا كبيرا من الألعاب الخفية التي ظهر بعضها لأول مرة في الذكرى السنوية للشركة، ولكنها لا تزال متاحة إلى اليوم.

لعبة بريك آوت كانت من إحدى الألعاب الخفية لشركة غوغل (مواقع التواصل)

جالب الحظ لشركة غوغل

تمتلك شركة غوغل تمثالا لحيوان من جنس التيرانوصوروس -ريكس. ويوجد هذا التمثال في مقر الشركة الرئيس في ماونتن فيو في كاليفورنيا، ويطلق عليه اسم ستان، وهو نسخة واقعية جدا عن الديناصورات العملاقة والقوية. وقد قام مؤسسو غوغل باقتناء هذا التمثال لتذكير الموظفين بأن هذه الشركة لا يمكن أن ينتهي عصرها أو تندثر. وقد أفاد المسؤولون في هذه الشركة بأنه عُثر على أحافير ديناصور أصلية بالقرب من حرم غوغل.

المجسم العظمي للديناصور تي ريكس وضعته الشركة لتذكير موظفيها بأنها لن تندثر (مواقع التواصل)

عندما يتوفى أحد موظفي غوغل

تعرف شركة غوغل بتدليل موظفيها كثيرا، فعلى سبيل المثال، إذا توفي أحد موظفي الشركة المقيمين في الولايات المتحدة، فإن الشركة تمنح الزوج أو الشريك الذي ما زال على قيد الحياة صكا بقيمة 50% من راتبه سنويا على مدار عقد كامل.



تصفّح الكون

تم التطرق إلى مسألة إمكانية رؤية الأرض من الأقمار الاصطناعية أو من المريخ ولكن شركة غوغل تجاوزت ذلك بكثير. وفي الواقع، تُمكننا خدمة غوغل سكاي من رؤية النجوم والكويكبات والمجرات والكواكب بجميع تفاصيلها الرائعة. كما تتيح لنا خدمة غوغل سكاي زيارة الفضاء الخارجي بنظام يشبه خرائط غوغل.

موقع غوغل سكاي ينقل المستخدم في رحلة بين المجرات والنجوم (غوغل)

لا تكن شريرا

تمثل عبارة "لا تكن شريرا" شعار شركة غوغل الشهير الذي تم تبنيه في البداية من قبل سيرغي برين، أحد مؤسسيها، ويوضح هذا الشعار عدم نية شركة غوغل في استخدام البيانات لأغراض ضارة. وفي البداية، كان هذا الشعار غير الرسمي مرئيا للغاية داخل غوغل، لكن بعد مرور فترة من الوقت، أزالت غوغل الشعار حتى من مدونة قواعد السلوك الخاصة بها.

غوغل تبنت شعار "لا تكن شريرا" في بدايتها، لكنها أزالت الشعار في نهاية المطاف (مواقع التواصل)

أول غوغل دودل "خربشة غوغل"

أصدرت غوغل أول رسم مبتكر -أي الرسوم التي تضعها في الصفحة الرئيسة احتفاءً بمناسبة معينة- سنة 1998. خلال تلك السنة وتحديدا في أغسطس/آب، احتفت غوغل بمهرجان الرجل المحترق الذي يقام سنويا في مدينة بلاك روك في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة.



تطور غوغل

في إصدارات غوغل الأولى كان يتم معالجة حوالي ثلاثين إلى خمسين صفحة في الثانية، في حين تستطيع الشركة حاليا معالجة ملايين الصفحات في الثانية الواحدة. ولكن تطور شركة غوغل لا يتوقف عند هذا الحد. في بداية الأمر، امتلكت الشركة عشرة أقراص صلبة تحتوي على أربعة غيغابايتات، بينما يحتوي فهرس غوغل الآن على أكثر من مئة مليون غيغابايت من البيانات.



مقر الشركة

عادة ما تستأجر غوغل مئتي ماعز "لقطع" العشب في الحديقة. كما يستطيع موظفو غوغل اصطحاب كلابهم إلى مقر الشركة، باستثناء القطط نظرا لوجود عدد كبير من الكلاب في المكتب. وقد قدمت غوغل أول وجبة خفيفة للموظفين سنة 1999، وكانت عبارة عن حلوى كراميل قابلة للمضغ. ويشتمل مقر غوغل بليكس على ديكورات غريبة على غرار سفينة الفضاء وتماثيل أندرويد.

مقر شركة غوغل يضم مجسمات تمثل مختلف إصدارات نظام التشغيل أندرويد (مواقع التواصل)

غوغل تمتلك قمرا اصطناعيا خاصا

تمتلك غوغل القمر الاصطناعي الخاص بها منذ سنة 2008 من أجل التقاط صور لصالح برنامج غوغل إيرث وخرائط غوغل. وقد تعمّدت غوغل امتلاك قمر اصطناعي خاص بها حتى لا تُجبر على توقيع اتفاقيات دولية معقدة للحصول على صور عالية الدقة من أي ركن من أركان الأرض. ويدور هذا القمر حول الأرض على ارتفاع 680 كيلومترا.



لقاء مؤسسي الشركة

التقى لاري بيج وسيرغي برين في جامعة ستانفورد عندما طلبت الإدارة من برين تعليم بيج لأنه كان طالبا جديدا. ومنذ سنة 2010، تستحوذ شركة غوغل على متوسط شركتين جديدتين كل شهر.

غوغل ستريت فيو

استخدمت غوغل الجِمال لإنشاء مشاهد "غوغل ستريت فيو" في الصحراء. وقد نمت ميزة "التجوّل الافتراضي"، التي بدأت سنة 2007، بفضل الصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرات الموجودة في عربات مثل عربات الثلوج والدراجات.

غوغل استخدمت الجِمال بدلا من السيارات لتصوير المشاهد في الصحراء لخدمتها ستريت فيو (رويترز)

خدمات مقيدة

على الرغم من الانتشار الواسع لغوغل في جميع أنحاء العالم، فإن الوصول إلى الخدمات المختلفة للشركة مقيد في سبعة أماكن في العالم هي: الصين وكوبا وشبه جزيرة القرم وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا، ولا يمكن أن توفر غوغل إيرث صورا للسودان وسوريا بسبب متطلبات الحكومة.



رقمنة جميع الكتب

ترغب غوغل في إجراء مسح ضوئي لجميع الكتب في العالم بحلول سنة 2020، ويشمل ذلك نحو 130 مليون مجلد. وقد بدأ مشروع الدماغ العالمي في بداية القرن الحادي والعشرين. ولكن أكثر من نصف الكتب الممسوحة ضوئيا كانت محجوبة بموجب حقوق الطبع والنشر. وعلى خلفية ذلك، شنّ الكتّاب حملة لإيقاف مشروع غوغل، بلغت ذروتها في محاكم نيويورك سنة 2011.