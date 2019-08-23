غوغل تلغي السكريات في أندرويد وتبدأ نظام تسمية جديدا

أعلنت شركة غوغل المالكة للعلامة التجارية لنظام تشغيل أندرويد أمس الخميس عن تغيير جديد في العلامة التجارية لنظام التشغيل، يشمل نظام تسمية الإصدارات الجديدة، بالإضافة إلى لون الشعار.

وقالت الشركة الأميركية في منشور على مدونتها "على مدار العقد الماضي، أنشأت منصة أندرويد المفتوحة مجتمعا مزدهرا من المصنعين والمطورين الذين يصلون إلى جمهور عالمي بأجهزتهم وتطبيقاتهم. وقد توسع هذا إلى ما وراء الهواتف ليشمل: الأجهزة اللوحية، والسيارات، والساعات وأجهزة التلفاز، وذلك مع أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط في جميع أنحاء العالم".

وبررت غوغل خطوتها بمحاولة لجعل العلامة التجارية لنظام أندرويد شاملة ويُسهل الوصول إليها، فبعد أن كانت الشركة منذ إطلاق أول إصدار من النظام تعتمد أسماء الحلويات حسب الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية، وجدت أخيرا أن هذه الأسماء لم تكن مفهومة من قِبل الجميع، وفق ما نشرته.

ولأن أندرويد أصبح نظاما عالميا، فإن غوغل ترى أنه من المهم أن تكون أسماؤه واضحةً وذات صلة للجميع في العالم. لذا، فإن الإصدار القادم من نظام أندرويد سوف يستخدم رقم الإصدار فقط بدلا من الحلوى، (أندرويد 10)، بعد أن كان يُطلق عليه في الفترة الماضية (أندرويد كيو).

وإلى جانب تغيير طريق التسمية، قالت غوغل إنها سوف تحدث تصميم العلامة التجارية للنظام، فبعد أن حدثت الشعار واللون في عام 2014، قد قررت الآن تقديم مظهر أكثر حداثة وسهل الوصول. ويشمل ذلك تغيير الشعار من اللون الأخضر إلى الأسود، كما غيرت لون رمز (الروبوت).

هذا، وسوف يبدأ استخدام الشعار المُحدَّث خلال الأسابيع القادمة.