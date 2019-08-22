البث الحي
ابحث

هذا التطبيق للمراسلة الفورية أسرع وأكثر أمانا من واتساب

"دلتا شات" يمتاز عن واتساب بالعديد من نقاط الأمان حيث يُوفر تشفيرا كاملا ويعد من التطبيقات مفتوحة المصدر (الفرنسية)
"دلتا شات" يمتاز عن واتساب بالعديد من نقاط الأمان حيث يُوفر تشفيرا كاملا ويعد من التطبيقات مفتوحة المصدر (الفرنسية)

يعتمد تطبيق "دلتا شات" (Delta Chat) -على خلاف النهج المتبع في تطوير تطبيقات التراسل الفوري- على عناوين البريد الإلكتروني والخوادم.

ويروج مطورو هذا التطبيق لفكرتهم الأساسية بأن كل شخص لديه عنوان بريد إلكتروني يمكن استعماله للدردشة عبر تطبيق "دلتا شات" دون الحاجة لتسجيل معلوماته؛ فهو يعمل كواجهة للبريد الإلكتروني.

وعبر هذا التطبيق يمكّن الوصول إلى الأشخاص الذين لا يستخدمون تطبيق تراسل فوري عن طريق البريد الإلكتروني.

ومن الناحية التقنية، فإن تطبيق "دلتا شات" في واقع الأمر عبارة عن تطبيق بريد إلكتروني مع واجهة عصرية للدردشة؛ حيث يمكن إرسال الرموز التعبيرية والمرفقات مثل الصور ومقاطع الفيديو من دون أي مشكلات، غير أنه يتعذر من الناحية التقنية إجراء الدردشة بالصوت أو الفيديو.

ويمتاز التطبيق بالعديد من نقاط الأمان؛ حيث يُوفر تشفيرا كاملا وتلقائيا لكل الأطراف، كما أنه يعد من التطبيقات مفتوحة المصدر، فضلا عن أنه يقوم بإظهار المستخدمين المعروفين تلقائيا، ويعمل بسرعة فائقة؛ نظرا لأنه يعتمد على بروتوكول "بوش- آي ماب" (Push-IMAP) لمزامنة الرسائل.

ويتوفر الإصدار التجريبي من التطبيق للهواتف المزودة بنظام غوغل أندرويد، كما يوجد إصدار بيتا لهاتف آبل وأجهزة سطح المكتب وحواسيب لينوكس وأجهزة الماك، ويمكن للمستخدم تجريبه حاليا.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
مؤسس واتساب: بعت خصوصية المستخدمين لفيسبوك
خمس مزايا جديدة قادمة لواتساب.. تعرف عليها
يمكنك الآن حذف رسائل ماسنجر من المحادثات بعد إرسالها
اختراق أمني "خطير" لواتساب والشركة تحث المستخدمين على تحديث التطبيق
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
تعمل كنظام تنبيه.. بطاقة لاصقة على الجلد لقياس النبض والنفس
مشروع فيسبوك لدعم الصحافة يثير شكوك الإعلاميين
على غرار غلاكسي نوت.. هل يدعم آيفون المقبل قلم "آبل بنسل"؟
إدمان الهواتف الذكية.. نصائح للتخلص من السموم الرقمية