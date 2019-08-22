تعمل كنظام تنبيه.. بطاقة لاصقة على الجلد لقياس النبض والنفس

صمم باحثون في الولايات المتحدة جهازا جديدًا يعتمد تكنولوجيا قابلة للارتداء تسمى "بودي نت" (BodyNet) التي تقيس الإشارات الفسيولوجية المنبعثة من الجلد.

فقد طور مهندسو ستانفورد نوعا جديدا من التكنولوجيا القابلة للارتداء تتألف من أجهزة استشعار لاسلكية تلتصق مثل بطاقات الأسعار على الجلد.

وتقول زهينان بو هي -أستاذة الهندسة الكيميائية في جامعة ستانفورد- إنها تعتقد أن التكنولوجيا القابلة للارتداء ستُستخدم في يوم ما في الإعدادات الطبية لأخذ قراءات كاملة للجسم.

تكنولوجيا خفيفة وفعالة

واستغرق العمل على أجهزة الاستشعار ثلاث سنوات، حيث كان الهدف النهائي هو تطوير تقنية تكون مريحة للارتداء مع عدم وجود دوائر كهربائية تمنع الملصقات من التمدد مع الجلد.

ولتحقيق ذلك، استخدم الفريق مجموعة متنوعة من تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID).