على غرار غلاكسي نوت.. هل يدعم آيفون المقبل قلم "آبل بنسل"؟

إذا كنت ممن يأملون أن يأتي هاتف آيفون 11 المقبل بدعم قلم "آبل بنسل" الرقمي، فإن تسريبا جديدا لصورة غلاف هاتف آيفون 11 برو ربما تكون ما تنتظره.

يقوم متجر ملحقات (إكسسوارات) الهواتف البريطاني "موبايل فن"، عادة بعرض أغلفة الهواتف الذكية قبل طرحها رسميا، وفعل المتجر ذلك مع آيفون 11 برو بغلاف لنموذج الهاتف الذي يشاع أنه سيأتي بحامل مدمج لقلم "آبل بنسل".

ومن المحتمل أن تكون الصورة المسربة لهذا الغلاف واقعية، وذلك لسببين: الأول هو أن مصنعي أغلفة الهواتف يحصلون على قياسات الهواتف الجديدة قبل طرحها بوقت كاف حتى يتمكنوا من طرح المحلقات مع وقت طرح الهاتف رسميا.

أما السبب الآخر فهو ما يشاع منذ مدة طويلة بأن قلم "آبل بنسل"، الذي يعمل حاليا مع بعض نماذج الحاسوب اللوحي آيباد، قد يتوافق مع هاتف آيفون المقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، انتشرت إشاعات بأن اثنين من هواتف آبل آيفون الثلاثة التي ستطرح هذا الخريف سيدعمان استخدام آبل بنسل.

يذكر أن شركة آبل كانت تعارض دائما استخدام قلم رقمي مع هاتفها الشهير، وعُرف عن رئيس آبل الراحل ستيف جوبز قوله إن إصبعك يجب أن يكون قلم ستايلس الوحيد الذي تحتاجه. على خلاف سامسونغ، المنافس الأكبر لآبل، التي لطالما دعمت استخدام قلم ستايلس في سلسلة هواتف غلاكسي نوت.

لكن رغم تلك الصورة، فإنه لا يجب التسليم بأن آبل ستدعم استخدام قلم رقمي في هاتف آيفون 11 برو، فقد تكون شركة تصنيع أغلفة الهواتف تفعل ذلك على سبيل المراهنة على أن الشركة الأميركية ستدعم قلم ستايلس في هاتفها الجديد.

ولهذا فإن دعم آبل بنسل في آيفون المقبل يظل إشاعة مُلحة، والغلاف الذي أصبح متاحا للطلب المسبق يظل علامة جديدة على أنه لا يوجد دخان من غير نار.