هل تنافس ساعة آبل؟ سامسونغ تطلق ساعة غالاكسي ووتش أكتف2

أعلنت شركة سامسونغ إطلاق ساعتها الذكية غلاكسي ووتش أكتف2 (Watch Active 2) الجديدة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الساعة الذكية الجديدة توفر وظيفة تخطيط كهربائية القلب، وتعتمد على الإصدار الجديد من نظام التشغيل تايزن، بالإضافة إلى أنها تتوافر في نموذجين مع دعم تقنية أل تي إي بشكل اختياري.

وأشارت سامسونغ إلى أن ساعتها الذكية الجديدة مقاومة للماء وفقا لمعايير الحماية "آي بي68"؛ وبالتالي فإنه يمكن استعمالها أثناء السباحة، كما أنها تتوافر بمقاسين 40 و44 ملليمترا، علاوة على أن جسم الساعة مصنوع من الألمنيوم أو الفولاذ الفاخر.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لساعة سامسونغ أكتف ووتش2 الجديدة على شاشة أومليد قياس 1.2 أو 1.5 بوصة، وبدقة وضوح 360 بكسلا ومحمية بزجاج كورنينغ غوريلا.

وينبض داخل الساعة الذكية الجديدة معالج إكسيونس 9110 ثنائي النوى، الذي يعمل بسرعة تصل إلى 1.5 غيغاهيرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 768 ميغابايتا أو 1.5 غيغابايت في الإصدار أل تي إي.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة تقنية البلوتوث 5 وشبكة 802.11n-WLAN وتقنية اتصالات المجال القريب أن أف سي والنظام العالمي لتحديد المواقع.

وأشارت سامسونغ إلى أن الإصدار 40 ملليمترا يأتي ببطارية سعة 247 ملليمتر أمبير/ساعة، في حين يتمتع الإصدار 44 ملليمترا ببطارية سعة 340 ملليمتر أمبير/ساعة.

وتوفر الساعة الذكية الجديدة العديد من الوظائف الصحية واللياقة البدنية، بما في ذلك تخطيط كهربائية القلب.