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هكذا يمكنك التخلص منها.. مايكروسوفت تسد ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10

إذا كانت عملية التحديث قد تمت بالفعل، فستظهر للمستخدم رسالة "جهازك محدث"، وإلا فسيُطلب منه تثبيت التحديثات (الفرنسية)
إذا كانت عملية التحديث قد تمت بالفعل، فستظهر للمستخدم رسالة "جهازك محدث"، وإلا فسيُطلب منه تثبيت التحديثات (الفرنسية)

أعلنت شركة مايكروسوفت عن سد ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10، تتيح للقراصنة تسريب برمجيات ضارة إلى الحاسوب يمكنها الانتشار على شكل "ديدان" إلكترونية.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الثغرة الأمنية "ديجابلو" (Dejablue) تكمن في خدمة الصيانة عن بعد المعروفة اختصارا بـ"آر دي إس" (RDS).

ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان قد تم تثبيت التحديث الأمني تلقائيا أم لا من خلال النقر على زر "بداية"، ثم النقر على رمز المسنن لفتح قائمة الإعدادات، ثم النقر على "البنود تحديثات و الأمان" (Update & Security) ومنها "تحديث ويندوز" (Windows Update)، وثم تحقق من "تحديثات ويندوز" (Check for Windows Updates).

وإذا كانت عملية التحديث قد تمت بالفعل، فستظهر للمستخدم رسالة "جهازك محدث"، وإلا فسيُطلب منه تثبيت التحديثات.

المصدر : مواقع إلكترونية
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