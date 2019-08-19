توقعوها وهم شباب.. 9 أحلام لجوبز وغيتس وبيزوس عن التكنولوجيا

ستيف جوبز

1- الآيباد وسيري حلم الثمانينيات

تنبأ جوبز بأننا سنحمل ألواحا مع مساعدين داخلهم، وهو أساس فكرة الآيباد والآيفون وسيري من آبل.

وقال جوبز لمجلة نيوزويك عام 1984 "ستكون المرحلة التالية هي استخدام أجهزة الحاسوب كمساعدين"، وأضاف "بمعنى آخر، سيكون الأمر كما لو أن هناك شخصًا صغيرًا داخل هذا المربع يبدأ في توقع ما تريده".

وتابع جوبز للمجلة "اعتقدت دائمًا أنه سيكون من الرائع حقًا أن يكون لديك صندوق صغير، وهو نوع من الألواح التي يمكنك حملها معك".

وأطلقت آبل آيفون عام 2007، وتم إطلاق مساعد آبل سيري عام 2010.

2- سيارتك حسب الطلب

قال جوبز لمجلة "وايرد" عام 1996 إن وكلاء السيارات ينفقون الكثير من الأموال على تصنيع السيارات وتخزينها؛ المخزون من السيارات ليس بالأمر الجيد، فهو مال مخزن، كما أنه يصبح قديما، ويستغرق وقتًا طويلاً وقدرا هائلا من الوقت لإدارته. وأضاف جوبز "كل ما عليك فعله هو الحصول على سيارة بيضاء واحدة لقيادة السيارة وربما طابعة ليزر لتتمكن من رؤية الألوان الأخرى. ثم يمكنك طلب سيارتك وستحصل عليها في غضون أسبوع".

وافتتحت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية صالة العرض الأولى عام 2008 في لوس أنجلوس، ومحلاتها الشهيرة بها عدد قليل جدًّا من السيارات في الموقع. ويمكن للمشترين طلب سياراتهم المخصصة مع مندوب مبيعات أو عبر الإنترنت.