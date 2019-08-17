تعددت القضايا والموقف واحد.. قضية جديدة ضد فيسبوك

رفع مستخدمو فيسبوك دعوى قضائية ضد أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم بسبب خرق البيانات عام 2018، مدعين فشلها في تحذيرهم من المخاطر المرتبطة بأداة تسجيل الدخول (فيسبوك لوغ إن).

وذكرت الدعوى القضائية أن الشبكة الاجتماعية كانت على دراية بالمخاطر الأمنية التي أدت إلى الاختراق في عام 2018، لكنها لم تحذر مستخدميها من هذه المخاطر.

وتعمل أداة تسجيل الدخول على توصيل المستخدمين بالتطبيقات والخدمات الاجتماعية الخارجية باستخدام بيانات الدخول إلى فيسبوك.

وتستند الدعوى على أسوأ انتهاك أمني لشركة فيسبوك في سبتمبر/أيلول من عام 2018، عندما سرق المتسللون رموز تسجيل الدخول لما يقرب من 29 مليون حساب.

وقال المدعون في عريضة الشكوى لدى المحكمة المحلية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا "لقد عرفت فيسبوك بوجود ثغرة أمنية فيما يتعلق بالرموز المميزة للوصول وفشلت في إصلاحها لسنوات، رغم تلك المعرفة".

وأضافوا "اتخذت فيسبوك خطوات لحماية موظفيها من المخاطر الأمنية، لكنها لم تهتم للغالبية العظمى من مستخدميها".

وكشفت فيسبوك عن القليل من التفاصيل منذ الكشف المبدئي عن الهجوم، قائلة إنه "أثر في مجموعة واسعة من المستخدمين، دون ذكر تفاصيل عن الهجوم أو الأرقام.

وحصل المهاجمون على تفاصيل الملف الشخصي، مثل تاريخ الميلاد والعمل والتعليم والدين وأنواع الأجهزة المستخدمة والصفحات المتابعة وعمليات البحث الأخيرة وعمليات التحقق من الموقع، لما يصل إلى 14 مليون مستخدم.

بينما اقتصر الاختراق بالنسبة لـ 15 مليون مستخدم على الاسم وتفاصيل الاتصال، وكان بإمكان المهاجمين مشاهدة المشاركات وقوائم الأصدقاء والمجموعات، لما يصل إلى زهاء 400 ألف مستخدما.

وقالت فيسبوك حينها إنها لم تسرق الرسائل الشخصية أو البيانات المالية، ولم تتمكن من الوصول إلى حسابات المستخدمين على مواقع الويب الأخرى.

وتركز القضية على مخاطر الأداة التي توفر تسجيل الدخول إلى تطبيقات وخدمات الطرف الثالث، بحيث إذا جرى اختراق حساب أحد المستخدمين على فيسبوك فإن حساباته الأخرى قد تتعرض للخطر أيضا.

ووفقا لملفات المحكمة، فقد كانت فيسبوك على علم بهذا الخطر، إذ حذرت موظفيها من مشكلة الأمان باستخدام أداة تسجيل الدخول، دون تحذير المستخدمين.