بسبب سوء الجودة.. صفعة ألمانية لسيارات تسلا

ألغت شركة "نيكست موف" (NextMove) الألمانية طلب لسيارات تسلا بسبب قضايا تتعلق بالجودة.

وقالت شركة تأجير السيارات الألمانية "نيكست موف" الجمعة إنها ألغت الجزء الأكبر من طلبية تتضمن مئة مركبة من تسلا بقيمة خمسة ملايين يورو (5.54 ملايين دولار) بسبب مشكلات في الجودة ظهرت مؤخرا في طراز "تسلا 3".

وقالت الشركة الألمانية إنها طلبت المركبات عام 2018، لكنها وجدت بعض المشاكل بخصوص الجودة بعد تسلمها أول 15 سيارة في ربيع هذا العام.

وقالت الشركة إنها ألغت طلب 85 سيارة المتبقية، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع تسلا حول كيفية إصلاح مشاكل الجودة، بما في ذلك عيوب الطلاء والأسلاك المعيبة والخدوش على لوحة القيادة والخدوش في المصابيح الأمامية.

من جانبها، قالت تسلا إنها كانت بصدد إصلاح المشكلات، وقدمت سيارات بديلة للعميل في الوقت الذي تم فيه إلغاء الطلب.

وأضافت تسلا في بيان "نعتقد أن قرار العميل بعدم تسلم طلبات نموذج 3 المتبقية لم يكن بسبب مشكلات الجودة، ولكنه تأثر إلى حد كبير بإحباطهم بسبب نزاع غير ذي صلة في وقت سابق من العام".

وتابعت تسلا أن أي عميل غير راض عن سيارته يمكنه إعادتها لاسترداد كامل المبلغ خلال مدة سبعة أيام بعد الشراء.

وقالت إن بيانات رضا العملاء أظهرت أن العملاء الألمان كانوا راضين إلى حد كبير عن سياراتهم ، بما في ذلك جودة وحالة سياراتهم عند التسليم.