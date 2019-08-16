رغم وجود صديق ترامب.. هواوي متأكدة أن بريطانيا ستختارها

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي رين زهانغفي، إن بريطانيا "لن تقول لا"، بشأن مشاركة الشركة الصينية في تنفيذ البنية التحتية لشبكة اتصالات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وتدرس المملكة المتحدة إدراج هواوي في المشروع بعد أن منعت إدارة ترامب في شهر مايو/أيار الماضي الشركات الأميركية من التعاون مع الشركة الصينية، حيث أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها بشأن أمن معدات هواوي وعلاقاتها بالحكومة الصينية.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي رين زهانغفي لقناة سكاي نيوز، بأن بريطانيا أمامها قرار "مهم للغاية" يجب أن تتخذه. وأضاف "أعتقد أنهم لن يقولوا لنا "لا"، ما داموا يقومون بتلك الاختبارات الصارمة وينظرون إليها بطريقة جادة. وأعتقد كذلك أنهم إذا قالوا "لا"، فلن يكون ذلك لنا".

وكان مجلس الأمن القومي بالمملكة المتحدة قد قرر في أبريل/نيسان فرض حظر مبدئي على شركة هواوي من الوصول إلى أجزاء مهمة من الشبكات الوطنية.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الثقافة آنذاك، جيريمي رايت، إن المملكة المتحدة لا تزال تسعى إلى استيضاح الآثار المترتبة على الإجراءات الأميركية ضد الشركة الصينية، مضيفا أنه "سيكون من الخطأ اتخاذ قرارات محددة" قبل تحقيق ذلك.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب وبوريس جونسون ناقشا قضايا تشمل "التجارة وشبكة الجيل الخامس والأمن العالمي"، في اتصال هاتفي هذا الشهر.

وكان الجدل الدائر حول مستقبل شركة هواوي في المملكة المتحدة باعتبارها مزودا لأجهزة اتصالات الجيل الخامس مستمرا، وسط مخاوف من أنها قد تُمكّن الحكومة الصينية من التجسس على أشخاص في الغرب، وهو ادعاء نفته الشركة مرارًا وتكرارًا.

وفي مؤشر على التخفيف من حدة التوتر مع الشركة الصينية قالت شركتا ثري وسكاي موبايل مؤخرًا إنهما ستقدمان للعملاء الهاتف الذكي من الجيل الخامس من شركة هواوي باعتباره جزءا من نشر شبكات الجيل الخامس الجديدة للهواتف المحمولة الخاصة بهما، مما يجعلهما أول مشغلي هواتف محمولة في المملكة المتحدة.

يأتي هذا بينما قال مستشار الأمن القومي الأميركي خلال زيارة للمملكة المتحدة، إن المخاوف بشأن مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس البريطانية قد تنتظر حتى يتم حل بريكست.

وقال جون بولتون إن ممثلي حكومة جونسون أعربوا عن تقديرهم لوجهات نظر البيت الأبيض بشأن شركة هواوي. وأضاف "لقد قالوا على وجه الخصوص إنهم يبحثون كل شيء من البداية حول قضية هواوي، وأنهم قلقون جدًا من عدم وجود أي حل وسط بين أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير مجال تكنولوجيا الجيل الخامس".