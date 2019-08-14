بقرار من إدارة الطيران الفيدرالية.. حواسيب آبل ممنوعة من السفر

حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية طرازات معينة من أجهزة الحاسوب المحمولة من طراز "ماك بوك برو" MacBook Pro التابعة لآبل على الرحلات الجوية، بعد أن استدعت الشركة وحدات مختارة تحتوي على بطاريات قد تشكل مخاطر نشوب حريق.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أول أمس "إدارة الطيران الفيدرالية تحفظت على بطاريات تم سحبها والتي يتم استخدامها في بعض أجهزة الحاسوب المحمولة من آبل ماك برو" مضيفًا أن الوكالة "قامت بتنبيه شركات الطيران بشأن الاستدعاء".

وقالت آبل في يونيو/حزيران إنها ستسحب عددًا محدودًا من وحدات "ماك بوك برو" مقاس 15 بوصة نظرًا لأن بطارياتها معرضة لارتفاع درجة الحرارة. وبيعت الوحدات التي تم استدعاؤها بين سبتمبر/أيلول 2015 وفبراير/شباط 2017.

ولم ترد آبل على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق.