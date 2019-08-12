يمكن تصفحه وإلغاؤه.. ملفك لدى غوغل أضخم من ملفاتك لدى المخابرات

صرف نظرنا الاهتمام الذي تم إيلاؤه إلى فيسبوك في الأسابيع الأخيرة بسبب "خروقات البيانات" وانتهاكات الخصوصية (بسبب ما حدث مع كامبريدج أناليتيكا) عن أن هناك أربع شركات تكنولوجيا كبرى تجمع الكثير من معلوماتنا الشخصية.

وتعد كل من غوغل وأمازون وآبل وميكروسوفت من اللاعبين الأساسيين في "رأسمالية المراقبة" حيث تشير التقارير الجديدة إلى أن غوغل تجمع فعليًا عشرة أضعاف ما تجمعه فيسبوك.

ويقول مطور الويب ديلان كوران إنه قام بتنزيل ملف بيانات غوغل الخاص به، والذي قدمته الشركة في مركز "حسابي".

تم إنشاء هذه المنصة عام 2015 إلى جانب أداة "نشاطي". ويشبه التقرير الصادر من غوغل التقرير الذي يقدمه فيسبوك لمستخدميه عند الطلب.

ولا يعرف ما إذا كانت هذه التقارير شاملة أم لا، لكن كوران يقدر أن حجمه كان 5.5 غيغابايتات، وهو أكبر عشر مرات تقريبًا مما قدمه فيسبوك. ويقول إن كمية ونوع البيانات في ملفه يوحي بأن غوغل لا تتعقب باستمرار تحركاتنا على الإنترنت فحسب بل ربما تراقب مواقعنا كذلك.

تضمن تقرير غوغل لكوران وثائق كمية لا تصدق عن نشاطه على شبكة الإنترنت، يعود إلى أكثر من عقد. ولكن ربما الأهم من ذلك أن غوغل كان يتتبع تحركاته في الحياة الواقعية عبر جهازه الذكي أو اللوحي. وشمل ذلك الأماكن العشوائية التي كان يتردد عليها، والعديد من البلدان والمدن الأجنبية التي زارها، والحانات والمطاعم التي ذهب إليها أثناء وجوده في هذه البلدان، ومقدار الوقت الذي قضاه هناك، وحتى المسار الذي سلكه للوصول.

هذا بالطبع ليس جديدا. لقد كان معروفًا منذ فترة أن غوغل تتعقب بصمت كل مكان تذهب إليه وتنشئ خريطة لحركاتك المادية من خلال ميزة سجل المواقع. يمكنك إلغاء تنشيطه بالانتقال إلى جدولك الزمني وضبط التفضيلات.