هذه التطبيقات الإلكترونية تهدر مالك

في حين تساعد بعض تطبيقات الهاتف على توفير المال، فإن البعض الآخر يحثّك على إنفاق المزيد، ومن شأن تغيير طريقة اتصالك بهذا النوع من التطبيقات، أو من خلال حذفها، أو تجنب تنزيلها، أو التقليل من تفاعلك معها؛ أن يساعدك في الحد من إنفاقك.

تطبيقات قائمة على الاشتراك

العديد من التطبيقات توفر خدمات مقابل الاشتراك فيها، وقد يميل بعض المستخدمين إلى التسجيل في أحدها والحصول على اشتراك للتمتع بهذه الخدمات.

لكن الاشتراك الآلي يجعل المستخدمين يستمرون في دفع المال مقابل الاستفادة من هذه الخدمات، عكس الاشتراك الذي يُلغى آليا عند انتهاء مدة استخدامه.

وتوصي عالمة النفس السلوكي سوزان وينشينك بالابتعاد عن التطبيقات التي تتطلّب اشتراكات في المقام الأول، أو استخدام التطبيقات التي تساعدك على التخلص من هذه التطبيقات. وتقترح وينشينك -مثلا- إعداد تنبيهات لتذكيرك عند انتهاء صلاحية نسخة تجريبية مجانية.

ويمكنك أيضًا إعداد تنبيهات مرتين سنويًّا لتذكيرك بمراجعة جميع اشتراكاتك المستمرة وخدمات البث وغيرها.



تطبيقات التسوق

وأضافت الكاتبة أن إيجاد عروض تسوّق جيدة يجعل المستهلكين يشعرون براحة كبيرة. وفي هذا الصدد، أجرت الاختصاصية النفسية كيت يارو مقابلات مع المتسوقين لمعرفة شعورهم عند الاستفادة من عرض جيد، وأكدوا أن الأمر شبيه بالفوز في سباق أو الحصول على زيادة في رواتبهم.



إن بعض التطبيقات -مثل تلك التي تطلقها بعض المتاجر- تمدّك بالعروض الجيدة في هاتفك الذكي، لكن إشعارات العروض المغرية يمكن أن تشجعك على المزيد من التسوق.

في هذه الحالة، من الأفضل لك أن تحذف تطبيقات البيع بالتجزئة من هاتفك أو على الأقل أن توقف تشغيل تنبيهات التطبيق، وذلك وفقا لوينشينك.

فبهذه الطريقة، ستتفادى ورود الإشعارات بشكل متواصل حول عروض التسوق.

وتعد هذه الخطوة من بين عادات الادخار الجيدة التي يستخدمها الأشخاص لتوفير المال بشكل فعّال.

فضلا عن ذلك، يمكنك إلغاء تثبيت مثل هذه التطبيقات حتى تتجنب مجاراة العروض المغرية.

أما إذا كنت قادرا على السيطرة على ميولك في التسوق، فيمكنك تنزيل هذه التطبيقات والاستفادة من التخفيضات التي تساعدك على توفير المال، ولكن من المهم أيضا أن تتحكم بشكل جيد في مصادر إنفاقك.

فعلى سبيل المثال، تحقق من بيانات بطاقتك الائتمانية بانتظام للتأكد من ميزانية الإنفاق التقديرية الخاصة بك.



تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي

إن الإعلانات التي تروّج لبعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تلك التي يعرضها تجار التجزئة أو الأصدقاء، قد تدفعك لشراء أغراض لم تكن لتشتريها بطريقة أخرى.

وبما أن حذف وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير وارد بالنسبة لكثيرين، فإنه من المستبعد التخلص من هذه التطبيقات.

وبدل ذلك، شدّدت كيت يارو على ضرورة رفض عروض التسوق التي تظهر لك على حساباتك على موقعي فيسبوك وإنستغرام التي تسعى دائما إلى استهدافك عبر الظهور بشكل متكرر.



تطبيقات المكافآت

تعمل عادةً تطبيقات برنامج المكافآت، سواء تلك التي تطلقها متاجر البقالة أو شركات الطيران أو المقاهي، بالطريقة ذاتها؛ فكلما زاد عدد الذين ينفقون المال زادت قيمة المكافآت التي يحصلون عليها.

حيال هذا الشأن، أوضحت كاسي تايلور أن الأمر شبيه باللعبة؛ فعند استخدام تطبيق ستاربكس -مثلا- يفوز الزبون بنجوم يمكنه استخدامها لاحقا للحصول على مكافآت. وفي حال كان مستخدما دائما لتلك المنتجات، سيتمكن من توفير المال والحصول على قهوة أو وجبة خفيفة مجانًا باستخدام تلك النجوم التي تمكّن من جمعها.



من جهتها، تعتبر تايلور هذه الطريقة حلا مبتكرا لتوفير المال، ولكنها شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء نظام المكافآت، الذي سيدفعك حتما إلى إنفاق المزيد من المال خلال هذه العملية.