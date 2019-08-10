للبحث عن أفضل العقول.. إعلان وظائف لهواوي يجذب موظفي آبل ومايكروسوفت

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي عن نيتها استقطاب أفضل العقول حول العالم للعمل في شركتها، مقابل ما يقرب من خمسة أضعاف الراتب.

ويذكر إعلان التوظيف المنشور على حساب وي شات الرسمي: "إذا كنت الأفضل، وتريد دفع حدود العلوم، فنحن نريدك"، إذ تبحث هواوي عن أشخاص "حققوا إنجازات غير عادية في الرياضيات أو علوم الحاسوب أو الفيزياء أو علوم المواد أو الرقائق أو التصنيع الذكي أو الكيمياء، ممن يتوقون إلى أن يصبحوا روادا في مجالاتهم".

ووفقا لما جاء في المنشور، فإن عملاقة معدات الاتصالات -ومقره شنتشن- مستعدة لدفع رواتب لهؤلاء المرشحين الناجحين أكثر بخمس مرات على الأقل مما يدفعه منافسوها، وتزويدهم بمشاريع ذات مستوى عالمي مليئة بالتحديات، وتوجيه من خبراء عالميين مشهورين.

وقدمت شركة هواوي في وقت سابق رواتب سنوية تصل إلى 300 ألف دولار أميركي لكبار الخريجين الصينيين.

وتنفق الشركة الصينية على البحث والتطوير ما يعادل أكثر من 10% من إيرادات مبيعاتها كل عام على مدار العقد الماضي.

وفي العام الماضي، شكل أكثر من 80 ألفا من موظفي هواوي ما نسبته 45% من إجمالي القوى العاملة في مجالات البحث والتطوير، كما أنفقت الشركة ما مجموعه 101.5 مليار يوان (14 مليار دولار) على البحث والتطوير العام الماضي، وهو ما يمثل 14.1% من إجمالي إيرادات الشركة.