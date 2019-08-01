لم يتوقع ستيف جوبز نجاحهم.. بماذا ينصحك موظفو آبل جنيوس بار؟
أصبحت خدمة "جنيوس بار" جزءًا لا يتجزأ من متاجر آبل، حيث يمكن للعملاء حجز موعد مع أحد أعضاء الفريق عندما يحتاجون إلى مساعدة تتعلق بأجهزة آبل الخاصة بهم، أو إذا كانوا يرغبون في إصلاحها.
وتهدف خدمة "جنيوس بار" إلى جعل مهمة العملاء أسهل كثيرًا، ومع ذلك يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل الراحل ستيف جوبز كان غير متحمس كثيرا لفكرة "جنيوس بار" في البداية.
وقال الرئيس السابق لقسم التجزئة في شركة آبل رون جونسون إنه عندما طرح فكرة "جنيوس بار" على الراحل ستيف جوبز لأول مرة، رد عليه بالقول "هذا غبي جدا، لن تنجح على الإطلاق".
ومع ذلك، دافع رون عن فكرته، وأوضح للسيد ستيف جوبز أن معظم الأشخاص الذين سيتم تكليفهم بالعمل في هذه الخدمة سيكونون في الواقع في العشرينيات، وسيكونون قد كبروا مع التكنولوجيا التي يقدمون الدعم لها، وكان هذا كافيا لإقناع الراحل ستيف جوبز.
والآن بعد 18 عاما على إنشاء فريق "جينيوس بار" بماذا ينصح موظفوه العملاء؟
لا تسخر من عبارة "إعادة التجديد"
صرّح أحد الموظفين السابقين بفريق "جنيوس بار" بأنه لا ينبغي التركيز على ما يُعتبر في الوقت الراهن الأجهزة الأحدث والأروع نظرا لأن الأجهزة هي نفسها، لكن يُعاد تجديدها.
وفي هذا الإطار، قالت نيكول تاليرسيو التي اعتادت العمل في شركة آبل: "دائما تكون أجهزة آيباد التي جددتها آبل منخفضة السعر وتحظى بنفس الضمان".
هذا التخفيض مخصص للمدرسين والطلاب
قالت تاليرسيو "يحق للطلاب والمدرسين بغض النظر عن أعمارهم والمكان الذي يدرسون فيه الحصول على تخفيضات كبيرة على أجهزة ماك".
|رون جونسون عندما طرح فكرة "جنيوس بار" على الراحل ستيف جوبز لم يتحمس لها في البداية (غيتي)
بعض الإصلاحات سهلة
أوردت تاليرسيو أن بعض العملاء لم يعتبروا أن جهاز آيفون الخاص بهم لا يحتاج سوى إلى إعادة تشغيل، الأمر الذي يمكن القيام به بسهولة في المنزل. علاوة على ذلك، تُشجع تاليرسيو المستخدمين على القيام بذلك قبل التوجه إلى متاجر آبل بحثا عن المساعدة.
صفقة تبادل
لا ينبغي عليك الشعور بالإحباط في حال توقفت أجهزتك عن العمل. والجدير بالذكر أنك تحظى بضمان لمدة سنة على سماعات الأذن والأسلاك إذا اقتنيتها مباشرة من محلات آبل.
وفي هذا الصدد، قالت تاليرسيو إنه "بالإمكان استبدال سماعات الأذن وذلك بعد الحصول على موعد مع "جنيوس بار"، بالإضافة إلى أنه لا يحق لموظفي المبيعات استبدال إكسسوارات الجهاز باعتبار أنهم يحتاجون إلى مطابقتها مع جهاز آيفون".
خدمة آبل كير
أشارت الكاتبة إلى أنه عند شراء أحد الأجهزة ستدفع مقابل خدمة "آبل كير" التي يعتقد البعض أنها تأمين على منتج ما.
في المقابل، ووفقا لأحد المصادر داخل شركة آبل، تعد هذه الخدمة امتدادا للضمان الذي توفّره الشركة المصنعة. فضلا عن ذلك، ينبغي عليك التأكد من المنتجات التي تغطيها خدمة "آبل كير".
امتيازات خاصة بالموظف
وقالت تاليرسيو -بشأن ما يتعلق بالفترة التي قضّتها في الشركة- "فيما مضى، اعتاد موظفو شركة آبل على أن يكونوا قادرين على شراء حواسيب مكتبية ومحمولة، فضلا عن أجهزة آي بود مقابل تخفيض يصل إلى 75% إذا بلغ المنتج نهاية دورة حياته".
من جانبهم، يشير بعض الموظفين إلى أن الأجور في مواقع البيع بالتجزئة تعد ضعيفة رغم أنها بصدد التحسن.
ذكرت الكاتبة أن شركة آبل تتبنى ثقافة التصفيق. وفي هذا السياق، قال المختص السابق في أحد متاجر آبل "سيستقبلك الموظفون بالتصفيق فور تعيينك في صلب الشركة، كما سيعم التصفيق القاعة عند نهاية كل اجتماع، وفي اليوم الأخير للموظف بعد تقديم استقالته".
دليل التدريب
ونوهت الكاتبة إلى أنه قبل بضع سنوات، تحصّل موقع "غيزمودو" على نسخة من دليل تدريب الموظفين السري الذي يعود لشركة آبل.
الصدق أفضل سياسة
وأفادت الكاتبة بأنه يمكن للخبراء المتواجدين في متاجر آبل كشف الحقيقة المتعلقة بما حدث للجهاز إذا قررت إخفاءها.
|الموظفون يوصون بإجراء نسخ احتياطية للبيانات الموجودة في جهازك قبل لقاء أحد الخبراء، حتى لا يستغرق ذلك وقتا طويلا (غيتي)
لا يتمتع موظفو آبل بالأفضل
بالعودة إلى المقر الرئيسي، اتضح أن العديد من موظفي شركة آبل يستخدمون أجهزة ماك التي تحتوي على الكثير من العيوب، وذلك بهدف اكتشاف المشاكل في الأجهزة التي قد يواجهها المستهلك.
ووفقا لما صرح به المبرمج برنت رويال-جوردو لموقع بيزنس إنسايدر، فإن "معظم الأجهزة تعمل بعد اجتيازها اختبارات لجميع البرامج، وغالبًا يتم تحديثها كل أسبوعين".
ونتيجة ذلك، ستضمن الشركة عثورها على الكثير من الأخطاء والعيوب من قبل فريق "جنيوس بار" قبل أن تصل إلى يد المستهلك".
النجاح وفقط
في حال كانت لديك العديد من المشاكل التي يجب حلها في "جنيوس بار"، قم بتحديد مواعيد متتالية بحيث يتسنى لك قضاء المزيد من الوقت مع المحترفين.
وعادة يتم تعيين المواعيد بزيادات مدتها 15 دقيقة، وبالتالي، من الأفضل طلب المزيد من الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي الموظفون بإجراء نسخ احتياطية للبيانات الموجودة في جهازك قبل لقاء أحد الخبراء، حتى لا يستغرق ذلك وقتا طويلا من إجمالي الوقت المخصص لك.