لم يتوقع ستيف جوبز نجاحهم.. بماذا ينصحك موظفو آبل جنيوس بار؟

لا تسخر من عبارة "إعادة التجديد"

صرّح أحد الموظفين السابقين بفريق "جنيوس بار" بأنه لا ينبغي التركيز على ما يُعتبر في الوقت الراهن الأجهزة الأحدث والأروع نظرا لأن الأجهزة هي نفسها، لكن يُعاد تجديدها.

وفي هذا الإطار، قالت نيكول تاليرسيو التي اعتادت العمل في شركة آبل: "دائما تكون أجهزة آيباد التي جددتها آبل منخفضة السعر وتحظى بنفس الضمان".

هذا التخفيض مخصص للمدرسين والطلاب

قالت تاليرسيو "يحق للطلاب والمدرسين بغض النظر عن أعمارهم والمكان الذي يدرسون فيه الحصول على تخفيضات كبيرة على أجهزة ماك".

رون جونسون عندما طرح فكرة "جنيوس بار" على الراحل ستيف جوبز لم يتحمس لها في البداية (غيتي)

بعض الإصلاحات سهلة

أوردت تاليرسيو أن بعض العملاء لم يعتبروا أن جهاز آيفون الخاص بهم لا يحتاج سوى إلى إعادة تشغيل، الأمر الذي يمكن القيام به بسهولة في المنزل. علاوة على ذلك، تُشجع تاليرسيو المستخدمين على القيام بذلك قبل التوجه إلى متاجر آبل بحثا عن المساعدة.



صفقة تبادل

لا ينبغي عليك الشعور بالإحباط في حال توقفت أجهزتك عن العمل. والجدير بالذكر أنك تحظى بضمان لمدة سنة على سماعات الأذن والأسلاك إذا اقتنيتها مباشرة من محلات آبل.

وفي هذا الصدد، قالت تاليرسيو إنه "بالإمكان استبدال سماعات الأذن وذلك بعد الحصول على موعد مع "جنيوس بار"، بالإضافة إلى أنه لا يحق لموظفي المبيعات استبدال إكسسوارات الجهاز باعتبار أنهم يحتاجون إلى مطابقتها مع جهاز آيفون".



خدمة آبل كير

أشارت الكاتبة إلى أنه عند شراء أحد الأجهزة ستدفع مقابل خدمة "آبل كير" التي يعتقد البعض أنها تأمين على منتج ما.

في المقابل، ووفقا لأحد المصادر داخل شركة آبل، تعد هذه الخدمة امتدادا للضمان الذي توفّره الشركة المصنعة. فضلا عن ذلك، ينبغي عليك التأكد من المنتجات التي تغطيها خدمة "آبل كير".



امتيازات خاصة بالموظف

وقالت تاليرسيو -بشأن ما يتعلق بالفترة التي قضّتها في الشركة- "فيما مضى، اعتاد موظفو شركة آبل على أن يكونوا قادرين على شراء حواسيب مكتبية ومحمولة، فضلا عن أجهزة آي بود مقابل تخفيض يصل إلى 75% إذا بلغ المنتج نهاية دورة حياته".

من جانبهم، يشير بعض الموظفين إلى أن الأجور في مواقع البيع بالتجزئة تعد ضعيفة رغم أنها بصدد التحسن.

العديد من موظفي شركة آبل يستخدمون أجهزة ماك التي تحتوي على الكثير من العيوب (غيتي)

ينبغي على الجميع التصفيق

ذكرت الكاتبة أن شركة آبل تتبنى ثقافة التصفيق. وفي هذا السياق، قال المختص السابق في أحد متاجر آبل "سيستقبلك الموظفون بالتصفيق فور تعيينك في صلب الشركة، كما سيعم التصفيق القاعة عند نهاية كل اجتماع، وفي اليوم الأخير للموظف بعد تقديم استقالته".



دليل التدريب

ونوهت الكاتبة إلى أنه قبل بضع سنوات، تحصّل موقع "غيزمودو" على نسخة من دليل تدريب الموظفين السري الذي يعود لشركة آبل.

ففيما يتعلق بالمبتدئين، يُمنع عليهم استخدام الكلمات "السلبية" داخل المتاجر التي يعملون فيها. علاوة على ذلك، يُمنع عليهم استخدام مصطلح "عطل"، وعوضا ذلك سيقولون إن الجهاز "توقف عن الاستجابة"، كما يُمنع على الموظفين استخدام كلمة "خلل"، حيث ينبغي عليهم وصف ما حدث بالمشكلة أو الموقف.



الصدق أفضل سياسة

وأفادت الكاتبة بأنه يمكن للخبراء المتواجدين في متاجر آبل كشف الحقيقة المتعلقة بما حدث للجهاز إذا قررت إخفاءها.

وفي هذا الإطار، نصح موظف سابق في شركة آبل يدعى جيمس خلال مقابلة أجراها مع موقع "منتال فلوس"؛ قائلا "نحن نعلم أنك تكذب، ولدينا الكثير من تطويع القواعد لصالحك، ولكن إذا اكتشفنا أنك تكذب، فلن نتمكن من القيام بذلك".

الموظفون يوصون بإجراء نسخ احتياطية للبيانات الموجودة في جهازك قبل لقاء أحد الخبراء، حتى لا يستغرق ذلك وقتا طويلا (غيتي)

لا يتمتع موظفو آبل بالأفضل

بالعودة إلى المقر الرئيسي، اتضح أن العديد من موظفي شركة آبل يستخدمون أجهزة ماك التي تحتوي على الكثير من العيوب، وذلك بهدف اكتشاف المشاكل في الأجهزة التي قد يواجهها المستهلك.

ووفقا لما صرح به المبرمج برنت رويال-جوردو لموقع بيزنس إنسايدر، فإن "معظم الأجهزة تعمل بعد اجتيازها اختبارات لجميع البرامج، وغالبًا يتم تحديثها كل أسبوعين".

ونتيجة ذلك، ستضمن الشركة عثورها على الكثير من الأخطاء والعيوب من قبل فريق "جنيوس بار" قبل أن تصل إلى يد المستهلك".



النجاح وفقط

في حال كانت لديك العديد من المشاكل التي يجب حلها في "جنيوس بار"، قم بتحديد مواعيد متتالية بحيث يتسنى لك قضاء المزيد من الوقت مع المحترفين.

وعادة يتم تعيين المواعيد بزيادات مدتها 15 دقيقة، وبالتالي، من الأفضل طلب المزيد من الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي الموظفون بإجراء نسخ احتياطية للبيانات الموجودة في جهازك قبل لقاء أحد الخبراء، حتى لا يستغرق ذلك وقتا طويلا من إجمالي الوقت المخصص لك.