غيتس: جوبز يحفز موظفيه بتعويذة سحرية فيعملون ما يريد

قال مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا بيل غيتس إن ستيف جوبز كان أستاذا في "إلقاء التعويذات السحرية" لإبقاء موظفي آبل متحمسين ويعملون ساعات طويلة برغم من أسلوبه الصريح.

وقال ثاني أغنى شخص في العالم -في حوار مع فريد زكريا من "سي أن أن" عن القيادة "كنت مثل ساحر صغير مقارنة بستيف وكنت أراه يرمي تعويذاته السحرية على موظفيه، وأراهم مبتسمين ويشعرون بالبهجة في العمل معه بالرغم من صرامته، ولأنني ساحر صغير، لم تكن تعمل هذه التعويذات معي".

وبالرغم من ذلك، فإن جوبز الرئيس التنفيذي لشركة آبل السابق -الذي توفي بسبب سرطان البنكرياس عام 2011- كان لا يقوم بذلك في المنزل، على حد تعبير غيتس.

ويضيف غيتس "لم أقابل حتى الآن أحدا بقدرات ستيف في جعل الموهوبين يعملون ما يريده، لقد قام بأعمال لا تصدق بفضل هذه القدرات".

ويرى أن جوبز كان حالة فريدة حيث كانت آبل في طريقها للموت وانتشلها لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، وأضاف أنه لن تكون هناك قصص كثيرة من هذا القبيل.

وانتقلت قيادة آبل منذ رحيل جوبز إلى تيم كوك. وفي 27 يونيو/حزيران أعلنت الشركة رحيل جون إيفي كبير موظفي التصميم.

وأجرت شبكة "سي أن أن" المقابلة مع غيتس في برنامج للقيادة كان من المقرر أن يبث يوم الأحد.