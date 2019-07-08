لحالات الطوارئ.. هذه التطبيقات والبيانات خزنها في هاتفك قبل السفر

شدد المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة تخزين جميع وثائق السفر والهويات المهمة في ذاكرة على شبكة الإنترنت، وذلك قبل السفر لقضاء العطلات.

ويمكن تخزين هذه البيانات على ذاكرة خارجية (يو.أس.بي) وأخذها عند السفر، مع مراعاة أن تكون الذاكرة مشفرة أو على الأقل محمية بكلمة مرور.

وأوضح المكتب الألماني أن هذا الإجراء يتيح إمكانية الحصول على نسخ احتياطية في حالات الطوارئ، مثل فقدان المستندات الأصلية أو الأوراق المطبوعة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن العطلات الصيفية فرصة مناسبة لحماية الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي من الوصول غير المصرح به عبر تعيين كلمة مرور أو بصمة إصبع.

ومن الضروري أيضا تنشيط وظائف الأمان الموجودة في نظام التشغيل للبحث عن الجهاز في حال فقدانه كوظيفة "ابحث" في نظام "آي.أو.أس" من آبل.

كما أن هناك تطبيقات ينصح بإنزالها قبل السفر تعمل بدون الحاجة إلى الإنترنت.

هير وي غو (Here WeGo):

تطبيق طورته نوكيا ويعد من أفضل تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي مثل تطبيق خرائط غوغل، وهو يعمل بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، ولكنه يحتاج مساحة كافية لتخزين الخرائط.

إكس.إي كورنسي (XE Currency):

يعتبر من التطبيقات المشهورة لتحويل العملات، ومع أن عمله بوجود الإنترنت يكون أدق فإنه يعمل بدونها، ويعتمد على آخر تحديث لأسعار العملات أثناء وجود الإنترنت.

واي فاي ماب (WiFi Map):

عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت وأنت مسافر، فربما يكون هذا التطبيق هو ما تحتاجه، لأنه يخزن أماكن وجود "واي فاي" في أكثر الدول، ومن ثم يمكن للمستخدم أن يتصل بها عند انقطاع الإنترنت.