هواوي تتوقع تفوق نظامها التشغيلي على آي أو أس وأندرويد

نشر موقع سينا ​​تكنولوجي مقتطفات من حوار أجرته مجلة لوبواه الفرنسية مع مؤسس شركة هواوي رين زنغفي أعرب فيه عن تفاؤله بمستقبل نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي المسمى "هونغ مينغ".

وقال الرئيس التنفيذي في المقابلة إن نظام هونغ مينغ من هواوي هو أكثر من بديل لنظام أندرويد بالنسبة لهواوي، فهو يرى فيه حلقة وصل بين تقنيات مختلفة.

وتابع رين أن نظام التشغيل في المنزل سيعمل على تبديل الشبكة وأجهزة التوجيه ومراكز البيانات، وكذلك الهواتف الذكية، بالإضافة إلى ذلك سيكون بمثابة منصة برمجية مثالية لإنترنت الأشياء (آي أو تي) مثل الأجهزة المنزلية الذكية والمركبات المستقلة.

وذكر رين أن نظام التشغيل المقبل ربما يكون أسرع من كل من نظامي التشغيل أندرويد و"آي أو أس"، حيث يتفوق عليهما بأقل من خمسة ميلي ثانية في معالجة البيانات.

لكنه أشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه نظام هونغ مينغ في معركته مع نظامي آبل وغوغل هو إقناع وجذب بيئة الأعمال والمطورين لاستخدامه.

وأقر رئيس شركة هواوي بحقيقة أن لدى آبل وغوغل أنظمة بيئية راسخة مليئة بالتطبيقات والمطورين. ومع ذلك تقوم هواوي ببناء متجر تطبيقات لجذب المزيد من المطورين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في مايو/أيار الماضي أمرا يمنع الشركات الأميركية من التعامل مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن شركة هواوي مسموح لها الآن بأن تستأنف عملها مع الشركات الأميركية وشراء مكونات من الولايات المتحدة. ومع ذلك لم يقل ترامب ما إذا كان سيتم السماح لشركة هواوي بالعمل في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، تقول الولايات المتحدة إن شركة هواوي ما زالت تعتبر مدرجة في القائمة السوداء على الرغم من قرار السماح لها بإجراء بعض الأعمال مع الولايات المتحدة.