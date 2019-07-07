نصائح الخبراء الألمان: لا تطفئ هذه الأجهزة

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إنه على الرغم من أن بقاء الأجهزة الإلكترونية في وضع الاستعداد يتسبب في زيادة استهلاك الطاقة، فإن بعض الأجهزة تحتاج إلى البقاء في وضع الاستعداد.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي ترك أجهزة تلفاز من نوع أوليد (OLED) في وضع الاستعداد، لأنها عادة ما تقوم بعمليات التحديث ليلا لضمان بقاء البرمجيات على أحدث وضع.

كما أن الطابعات النافثة للحبر تحتاج إلى البقاء في وضع الاستعداد، لأنها تقوم بعملية تنظيف تستهلك الطاقة في كل مرة يتم فيها تشغيلها، وهو أمر ليس ضروريا على هذا النحو، فضلا عن أنه يتسبب في إهدار الحبر دون داع.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجهزة الإلكترونية، التي تحتاج إلى البقاء في وضع الاستعداد، تشتمل على ملحوظة بذلك ضمن تعليمات التشغيل. لذا ينبغي إلقاء نظرة على هذه التعليمات.