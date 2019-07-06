تسريب صور هاتف جديد لنوكيا بكاميرا 48 ميغابكسل

تستعد شركة "إتش.أم.دي غلوبال" المالكة لحقوق استخدام اسم "نوكيا" لطرح هاتف ذكي جديد، ويبدو أن بعض تفاصيل هذا الهاتف قد تسربت إلى مواقع التواصل المختلفة انطلاقا من موقع التدوين المصغر الصيني "ويبو".

وقد أزيلت الصور المسربة للهاتف بسرعة من موقع ويبو، لكن ليس قبل أن يتمكن المستخدمون من حفظها ومشاركتها على تويتر وغيره من مواقع التواصل.

الجديد في الصور المسربة أنها كانت في غاية الوضوح، على عكس بعض التسريبات السابقة للهاتف، وبالتالي أتيح لنا إلقاء نظرة جيدة ليس على تصميم الهاتف فقط وإنما على بعض مواصفاته ومزاياه أيضا.

أكثر ما يميز هاتف نوكيا الجديد هو حقيقة وجود كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل. ومن غير المعروف نوعية مستشعر الكاميرا هذا، لكن يرجح أن يكون "سوني آي.أم.إكس586"، إذ إنه مستشعر 48 ميغابكسل الأكثر شعبية واستخداما حاليا.

وإلى جانب هذه الكاميرا الرئيسية، يوجد في الجهة الخلفية كاميرتان إضافيتان، وتم ترتيب هذه الكاميرات داخل دائرة في منتصف أعلى الهاتف إلى جوار ضوء الفلاش.

ووفقا لبعض الصور التي تكشف برامج الهاتف، فإن إحدى هذه الكاميرات تأتي بزاوية تصوير عريضة.

أما الكاميرا الأمامية فيحيط بها شق دائري مفتوح من أعلى، يبدو مشابها للشق في هاتفي "ون بلس 6تي" و"ون بلس7". كما تحيط بالشاشة إطارات سميكة نسبيا، بما في ذلك إطار سفلي أكبر يضم شعار نوكيا في وسطه.

على الجهة الخلفية للهاتف يوجد مستشعر قارئ بصمة الأصبع بدائرة صغيرة أسفل الدائرة الأكبر التي تضم الكاميرات. كما يأتي الهاتف بشق سماعات الرأس التقليدي بقياس 3.5 ملم، ومنفذ "يو.أس.بي-س" لشحن بطاريته.

وبالنظر إلى هذا النموذج، يبدو أن هاتف نوكيا هذا هو من سلسلة أجهزة الفئة المتوسطة، ولا يمكن أن يكون هاتف الشركة الرائد لعام 2019.

لذلك ربما يكون هذا الهاتف جزءا من سلسلة هواتف "نوكيا 8"، حيث إن هاتف "نوكيا 9" الرائد يملك خمس كاميرات خلفية.

وتوحي الإطارات العريضة حول الشاشة والشق العلوي حول الكاميرا وقارئ بصمة الأصبع الخلفي، أن الهاتف لن يكون مرتفع الثمن، حتى مع وجود كاميرا بدقة 48 ميغابكسل.