خطوة غريبة من الحكومة الأميركية تجاه هواوي

تقدمت الحكومة الأميركية الأربعاء بطلب لإلغاء دعوى قضائية من هواوي الصينية العملاقة للاتصالات التي زعمت أن الولايات المتحدة تصرفت بشكل غير قانوني عندما أدرجت منتجات الشركة في القائمة السوداء.

ورفعت هواوي دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية أوائل مارس/آذار في شكوى مقدمة بمحكمة اتحادية في تكساس، قائلة إن القانون الذي يحد من أعمالها هناك غير دستوري.

كانت الشركة أحد مكونات الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين والتي تدور حول الأسواق المالية، حيث وافق الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على تخفيف القيود المفروضة على هواوي بعد اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ بقمة مجموعة العشرين.

ويستأنف كبار ممثلي الدولتين المحادثات الأسبوع المقبل، وفقًا لمسؤولي إدارة ترامب.

وقالت الحكومة الأميركية الأربعاء إنه نظرا لأن الشركة لا تزال مدرجة بالقائمة السوداء فإن طلبات الترخيص المقدمة من الشركات الأميركية التي تسعى لاستيراد منتجات من هواوي تتم مراجعتها "تحت فحص مشدد للأمن القومي".

وتم تقديم طلب الحكومة في المحكمة المحلية للمقاطعة الشرقية في تكساس، وهي نفس المحكمة التي قُدمت فيها الشكوى الأصلية.