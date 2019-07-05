هذا هو التصميم الجديد لهاتف آيفون 2019

صور الغلاف تكشف تصميم آيفون 11 من كل الزوايا تقريبا (غوستيك)

لكن ربما يتبادر إلى ذهن القارئ السؤال التالي: هل يجب أن أثق بغوستيك؟

يقول موقع فوربس إن غوستيك نالت العام الماضي سبق معرفة تصميم هاتفي "آيفون إكس آر"، و"سامسونغ غلاكسي إس10" قبل إطلاقهما رسميا، لهذا فإن المؤشرات على مصداقية الشركة جيدة.

وإضافة إلى ذلك، فإن غوستيك تقدم لمشتري غلاف آيفون 11 الجديد مهلة ستين يوما لإرجاع الغلاف، وهي فترة تمتد شهرا بعد إطلاق آيفون في سبتمبر/أيلول، وهذا الأمر يعبر عن ثقة.

لكن المفقود هنا هو اسم الهاتف، فعلى غرار العام الماضي -حيث ظلت أسماء هواتف "آيفون إكس إس"، و"إكس إس ماكس"، و"إكس آر" غير مؤكدة حتى إطلاقها رسميا- فإن الحال يتكرر مع نماذج 2019 أيضا.

وتقول غوستيك إن اسم الهاتف سيكون إما "آيفون 11"، أو "آيفون XI"، لكن لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين، وربما حتى آبل، وفقا لتقرير فوربس.

في دلالة على ثقتها تمنح غوستيك المشترين مهلة شهرين لإرجاع الغلاف إذا أرادوا أي بعد شهر على طرح آيفون 11 في سبتمبر/أيلول (غوستيك)

لكن بغض النظر عن الاسم الذي سيحمله آيفون 2019، فإنه يمثل تكرارا محبطا لآيفون إكس الذي طرح في 2017، وفقا للكاتب كيلي الذي يقول إن آبل ستبذل جهدا أفضل بكثير العام المقبل، لهذا قاوم رغبتك في ترقية هاتفك، واصبر تنل.