 "كوانت مابس".. بديل خرائط غوغل ويحترم خصوصيتك
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"كوانت مابس".. بديل خرائط غوغل ويحترم خصوصيتك

تمتاز خدمة "كوانت مابس" بعرض واضح ومبسط للخرائط ويمكن للمستخدم البحث عن المواقع وعرض الطرق (كوانت مابس)
تمتاز خدمة "كوانت مابس" بعرض واضح ومبسط للخرائط ويمكن للمستخدم البحث عن المواقع وعرض الطرق (كوانت مابس)

قدم محرك البحث "كوانت" مؤخرا خدمة الخرائط الخاصة به "كوانت مابس" (Qwant Maps)، التي تمتاز بأنها تحترم خصوصية المستخدم.

وتعتمد خدمة الخرائط "كوانت مابس" على مشروع "أوبن ستريت ماب"  (Open Street Map)، وتمتاز بعرض واضح ومبسط للخرائط. ويمكن للمستخدم البحث عن المواقع وعرض الطرق، ليس فقط على الحواسيب، بل على الهواتف الذكية أيضا.

وتتبع خدمة الخرائط "كوانت مابس" نهج حماية البيانات؛ حيث تتعهد الخدمة بعدم تعقب المستخدم أو حفظ استفساراته أو طرقه لاستغلالها في الإعلانات.

غير أن المستخدم يمكن استخدام بيانات مخصصة وتخزين المواقع أو الطرق المفضلة، وذلك عن طريق خدمة "ماسك" (Masq) المرتبطة بمحرك البحث، والتي تقوم بتخزين البيانات بشكل مشفر على الجهاز المعني.

ومع وفرة الأماكن المحتمل أن تكون مثيرة للاهتمام، يشعر المستخدم بأن "كوانت مابس" تعرف كل شيء أو على الأقل الكثير؛ حيث تعرض المتاجر والمتنزهات والمطاعم والصيدليات والبنوك والمعسكرات والمقاهي ومحلات السوبر ماركت ودور السينما ومحطات التزود بالوقود والمدارس.

ونظرا لأنها لا تزال نسخة تجريبية، فإن "كوانت مابس" تفتقر لبعض التفاصيل المهمة مثل أرقام المنازل. ودون أرقام المنازل يكون من الصعب تخطيط المسار بشكل ممتاز.

المصدر : الألمانية
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