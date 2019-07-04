 انقطاع فيسبوك وأخواته.. كيف تعرف أن المشكلة عامة؟
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انقطاع فيسبوك وأخواته.. كيف تعرف أن المشكلة عامة؟

معرفة المستخدم عن انقطاعات شبكات التواصل من مصادر معروفة تجنب أي ارتباك (الأناضول)
معرفة المستخدم عن انقطاعات شبكات التواصل من مصادر معروفة تجنب أي ارتباك (الأناضول)

عانت فيسبوك وإنستغرام وواتساب الشهرين الماضيين من الكثير من الانقطاعات. ولكن كيف يمكن للمستخدم العادي التأكد من أن هناك عطلا للموقع فعلا أو أنها كانت مجرد مشكلة مع مزود الهاتف أو الشبكة؟

فيما يلي طرق متعددة للقيام بذلك، أولها التحقق من المصدر الرسمي لكل موقع.

بالنسبة لفيسبوك وتويتر، يمكن التوجه إلى لوحة معلومات مطور البرامج.

 - لوحة مطور البرامج لفيسبوك.

لوحة مطور برامج فيسبوك (فيسبوك)

- لوحة مطور البرامج لتويتر.

 

لوحة مطور برامج تويتر (تويتر)

لكن ليس كل هذه اللوحات تقدم المعلومات بطريقة مفهومة، فهي مصممة للمبرمجين لتنذرهم بأن الموقع يعاني مشاكل حتى لا يقوموا برفع تحديثات أو فقدان معلومات خاصة بتطبيقاتهم.

لهذا تأتي مواقع الويب الأخرى مثل داون ديدكتور Downdetector وأوتاج ريبورت Outage Report.

ويمكن للمستخدم رؤية أيقونات جميع المواقع الرئيسية على الصفحة الرئيسية، ويمكنك البحث عن الموقع الذي تريد في حالة عدم وجوده في القائمة.

وبمجرد النقر فوق أحد المواقع التي تريد التحقق من حالتها، سيظهر الوضع الحالي، وعدد تقارير انقطاع الخدمة والمناطق الجغرافية التي شملها الانقطاع.

وفي زمن تكررت فيه انقطاعات وسائل التواصل نرى أن هذه المعلومات لم تعد مقصورة على المتخصصين والتقنيين بل أصبحت مهمة للمستخدم العادي حتى لا يسود التخبط والارتباك الذي حدث بالأمس.

المصدر : مواقع إلكترونية
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