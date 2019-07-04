بعد مواقع التواصل.. عطل كبير يطال خدمات آبل السحابية على آيكلاود

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس نتيجة عطل كبير أصحاب معظم الخدمات السحابية لشركة آبل على آيكلاود، إلى جانب خدمات أخرى، في حين أكدت الشركة أنها أصلحت الخلل.

وتتضمن الخدمات المتأثرة كافة خدمات آيكلاود الأساسية، وكذلك خدمات مثل "اعثر على أصدقائي" (Find My Friends)، و"اعثر على آيفوني" (Find My iPhone)، و"مركز اللعب" (Game Center)، والصور (Photos) ووقت الشاشة (Screen Time)، إلى جانب تضرر خدمات رئيسية أخرى مثل البريد والنسخ الاحتياطي وجهات الاتصال والرزنامة.

ووفقا لمواقع إلكترونية عديدة معنية بأخبار الشركة الأميركية مثل "ماك رومرز" و"9تو5ماك" و"آبل إنسايدر" فإن خدمات مثل "آبل كاش" و"آبل باي" و"ميل دروب" تأثرت أيضا بهذا الخلل.

وقالت آبل في بيان على صفحة حالة النظام إن "بعض" المستخدمين فقط تأثروا بهذا الخلل، لكن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن العطل واسع الانتشار.

ونتيجة لهذه العطل واجه المستخدمون مشاكل عند تسجيل الدخول في آيكلاود ومحاولة الوصول إلى حساباتهم. وبسبب انتشار العطل عبر خدمات عديدة لآبل فإن تطبيقات عديدة تأثرت به أيضا بما في ذلك "أدوات المطورين"، وتطبيقات الطرف الثالث.

كما واجهت آبل أيضا مشاكل مع أنظمة البيع بالتجزئة (retail stores)، حيث أبلغ عدد من المستخدمين أن الموظفين غير قادرين على إكمال طلبات الشراء للزبائن أو الاستجابة لطلبات الدعم.

ولم تذكر آبل سبب هذا العطل الكبير في خدماتها، لكنها أكدت أن جميع خدمات آيكلاود السحابية وغيرها من الخدمات قد عادت الآن إلى وضعها الطبيعي، لكن الشركة لا تزال تذكر على صفحتها الرسمية عند كل خدمة أن "المستخدمين قد يواجهون مشكلة بهذه الخدمات".