بـ75 مليون مشاهدة.. كيف جعلت إعلانات غوغل باد شاه نجما في يوم؟

وجود مشاكل في نظام غوغل يرجح احتمال حصول تلاعب في تسجيل عدد المشاهدات (الأناضول)

وتوجد بعض المشاكل بنظام غوغل للإعلانات، مما يرجح احتمال وقوع تلاعب في النظام بطريقة ما أو استغلال بعض الثغرات، مما يتسبب -في حال حصول التلاعب- بحدوث مشكلة كبيرة لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل ويوتيوب.

مفارقة

تبرز مفارقة كبيرة بين أرقام المشاركات القليلة التي حصل عليها باد شاه -مقارنة بما حصل عليه النجوم الآخرون كفرقة "بي تي أس" والمغنية تايلور سويفت وحصولهما على تفاعلات "عدم إعجاب" (dislike)- أقل، مما يظهر أن الناس لا يشاهدون ويتفاعلون مع فيديوهات المغنييْن بنفس الطريقة ويطرح بعض الشبهات في الموضوع.

يذكر أن أغنية "باجال" لباد شاه ليست أغنية جيدة أصلا، وحلت في المركز الـ31 بقائمة المملكة المتحدة للموسيقى الآسيوية، وسبق لصاحبها أن أقر في رده على شكاوى تلقاها عبر الإنترنت تتهمه باستخدامه حسابات وهمية لرفع نسب المشاهدة باستخدام منصة إعلانات غوغل للترويج لفيديو الأغنية.

ولمحت إجابته إلى طريقة يستخدمها الفنانون وشركات التسجيل الخاصة بهم لاستغلال يوتيوب لصالحهم من خلال تداخل مشاهدات مقطع فيديو ما مع فيديوهات الإعلانات التي تأتي في بدايته، وأن تعداد المشاهدات لا يفرق بينها وبين أرقام المشاهدة العادية التي تحدث بدون إعلانات.

وسائل التواصل تلعب دورا كبيرا في زيادة عدد مشاهدات فيديوهات الفنانين ( الأناضول)

ويعد شراء الدعايات التي تظهر قبل مقاطع الفيديو أمرا سهلا في الهند وأقل ثمنا بكثير من أماكن أخرى في العالم كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث لا تتعدى تكلفة الإعلانات 5 ملايين روبية (ما يعادل 73 دولارا) حسبما قدرت رئيسة قسم البحث المدفوع كلاوديا زيجنبين في شركة ميدياكوم بالمملكة المتحدة.

ويبدو أن انتشار مقطع باد شاه شكل درسا جديدا لأفضل طريقة لتوليد التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر دفع المال لشراء الدعايات، لما لهذه المنصات من وسائل تحكم في توليد التفاعلات.

وتجد شركة يوتيوب بسبب هذه المفارقات نفسها في موقف محرج، حيث ترفض التغاضي عن أي تلاعب في منصة الإعلانات الخاصة بها للترويج لمقطع معين من جهة، وتحرص على الحفاظ على المعلنين الذين يدفعون المال مقابل نسب المشاهدين من جهة أخرى.