مهما كانت حالة هاتفك.. هذا أسوأ وقت لشراء هاتف جديد

يبحث كثيرون خلال الصيف عن عروض لاستبدال هواتف حديثة بهواتفهم القديمة، ولكن هناك فوائد كثيرة يمكن أن يجنيها هؤلاء لو صبروا على هواتفهم القديمة لفترة أطول قليلا.

فبدءا من سبتمبر/أيلول من كل عام تقريبا، تكشف كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، مثل آبل وسامسونغ وغوغل عن أحدث هواتفها الرائدة. ونتحدث هذا العام عن آبل 11 وغالاكسي نوت 10 وبيكسل 4. وستكون هذه ثلاثة إصدارات هواتف ذكية ضخمة.

ولكن ربما لا تريد تلك الهواتف الجديدة باهظة الثمن، ومع ذلك ننصحك بالانتظار، لأن هذه الهواتف الثلاثة سوف تتسبب في انخفاض أسعار الطرز القديمة، وهذا أمر مهم عندما تتحدث عن الهواتف الذكية مثل آيفون أكس آر أو آيفون أكس أس، والتي تبدأ من 750 دولارا وألف دولار.

سامسونغ نوت10 أول الواصلين في أغسطس

ومن المرجح أن تكشف سامسونغ عن هاتفها الجديد سامسونغ غالاكسي نوت 10 الأسبوع المقبل في 7 أغسطس/آب.

ونتوقع تصميما رائعا لجهاز نوت 10، الذي يحتوي على حساس بصمات الأصابع في الشاشة ونظام كاميرا ثلاثية العدسات وشاشة الأوليد نفسها في غالاكسي أس 10، مع الفتحة نفسها.

ومن المتوقع أن يظهر الجهاز بشاشة بحجم 6.3 بوصات وبطارية كبيرة وإعدادات جديدة للكاميرا تشتمل مستشعرا فائق السرعة لالتقاط مشاهد أكبر.

وتقول بعض التقارير أيضا إن شركة سامسونغ ستصدر إصدار برو وبلس من نوت 10 الذي سيكون بشاشة أوليد أكبر بقياس 6.8 بوصات وعدسة كاميرا رابعة وبطارية أكبر.