 نصيحة ذهبية لإطالة عمر بطارية هاتفك
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نصيحة ذهبية لإطالة عمر بطارية هاتفك

لإطالة العمر الافتراضي لبطارية الهاتف الذكي ينبغي إيقاف عملية الشحن عند بلوغ 80% من سعة البطارية (الألمانية)
لإطالة العمر الافتراضي لبطارية الهاتف الذكي ينبغي إيقاف عملية الشحن عند بلوغ 80% من سعة البطارية (الألمانية)

يعتاد المستخدمون على شحن بطاريات هواتفهم إلى حد الامتلاء 100%، لكن هذا السلوك يضر بتلك البطاريات ويقصر أعمارها.

فقد أكدت الهيئة الألمانية لاختبار السلع أن شحن بطارية الهاتف الذكي بشكل كامل يقلل عمرها الافتراضي، ولتجنب ذلك ينبغي إيقاف عملية الشحن عند بلوغ 80% من سعة البطارية.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذه الإستراتيجية تنعكس بالإيجاب على العمر الافتراضي لبطارية الليثيوم أيون الذي يتراوح مع الاستعمال الصحيح بين 3 و5 سنوات، غير أن الاستعمال الخاطئ قد يقلص هذا العمر إلى النصف.

ويرتبط بذلك أيضا تجنب تفريغ البطارية بشكل كامل إلى حد أن ينطفئ الجهاز قبل شحنه، وإنما يجب أن تشحن البطارية وفيها بقية من حياة، 10 أو 20% مثلا.

كما يجب عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن، لأن ذلك يؤثر على عملية الشحن من جهة، من حيث التفريغ المتواصل للطاقة مع استمرارية الشحن، وقد يتسبب ذلك بارتفاع حرارة الجهاز وربما انفجار بطاريته.

المصدر : الجزيرة,الألمانية
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