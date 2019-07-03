لهواة تخزين الأفلام والألعاب.. قرص صلب خارجي بسعة 8 تيرابايتات

أعلنت شركة "أداتا" (Adata) التايوانية عن إطلاق القرص الصلب الخارجي "إتش إم800" الجديد الذي يتوفر بخيارات تخزينية بسعات تبلغ 4 و6 و8 تيرابايتات.

وأوضحت الشركة أن القرص الصلب "إتش إم800" يأتي بأبعاد 34×117×177.3 ملم، ويزن 766 غراما بالنسبة للقرص بسعة 8 تيرابايتات، و738 غراما للقرص بسعة 6 تيرابايتات، و800 غرام بالنسبة للقرصة بسعة 4 تيرابايتات.

ويتم توصيله بالجهاز عن طريق منفذ يو إس بي 3.2 من الجيل الأول، وهو يتوافق بأثر رجعي من المنفذ يو إس بي 2.0، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين 5 و50 درجة مئوية.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم زيادة معدل نقل البيانات من خلال برنامج "تيربو إتش دي دي"، حيث يتم نقل 2500 ملف بحجم 100 كيلوبايت للملف الواحد في غضون خمس ثوان، علاوة على إمكانية إجراء عمليات النسخ الاحتياطي بضغطة زر، كما يمكن تأمين البيانات المخزنة عن طريق تقنية التشفير "أي إي إس" بقوة 256 بتا.

وبحسب أداتا فإنه يمكن للقرص ذي الثمانية تيرابايتات استيعاب حتى ألف حلقة من برامجك التلفزيونية المفضلة بدقة 720بي أو 1080بي، على اعتبار مدة الحلقة الواحدة 50 دقيقة، أو تخزين حتى 1.6 مليون صورة بدقة 10 ميغابكسلات للصورة الواحدة إذا كان حجم الصورة 5 ميغابايتات، أو تخزين مليوني أغنية، مدة الواحدة منها أربع دقائق وبحجم أربعة ميغابايتات.

كما قالت الشركة إن بإمكان هذا القرص أن يكون مكتبتك الخاصة للألعاب، حيث يتيح لك تخزين حتى مئتي لعبة بلايستيشن 4 أو إكس بوكس، على اعتبار أن حجم اللعبة الواحدة يتراوح بين 30 و50 غيغابايتا.

ويتوافق القرص الصلب مع أنظمة التشغيل ويندوز وماك أو إس ولينوكس، ويأتي بضمان لمدة ثلاث سنوات.

ولم تفصح الشركة التايوانية عن موعد طرح القرص الصلب الخارجي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة.