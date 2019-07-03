الكتب الإلكترونية من متجر مايكروسوفت لم تعد قابلة للقراءة

بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت في أبريل/نيسان الماضي وقف بيع الكتب الإلكترونية على متجرها، قررت الشركة الأميركية اعتبارا من الآن منع استخدام الكتب التي حمّلها العملاء من هذا المصدر سواء بشكل مجاني أو مقابل رسوم، فكل هذه الكتب لم تعد قابلة للقراءة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوقف خاصية "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM) الموجودة في كل كتاب إلكتروني، التي يتحكم فيها عبر خادم إدارة الحقوق الرقمية وذلك من خلال إيقاف هذا الخادم، على أن تعوض الشركة المستخدم برد سعر الكتب التي اشتراها المستخدم بالطريقة نفسها التي تم الدفع بها في ذلك الوقت.

وقالت ذلك إن المستخدم الذي استخدم خيار الملاحظات الرقمية بالكتب، التي تم شراؤها قبل أبريل/نيسان 2019 سيفقد هذه الملاحظات، ولكنه سيحصل على تعويض إضافي بقيمة 25 دولارا.