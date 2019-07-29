سيارة تسلا ستصبح سينما متنقلة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن سيارات تسلا ستكون قادرة على بث محتوى قنوات نتفلكس ويوتيوب بطريقة آمنة.

وقال ماسك في تغريدة أول أمس السبت إن شاشات العرض في سيارات تسلا ستتمكن من بث مقاطع فيديو، ولم يحدد تاريخا لهذه الميزات، لكنه قال إنها قريبة.

وأضاف أن بث الفيديو لن يعمل إلا عند إيقاف السيارة، مثل الطريقة التي تعمل بها ألعاب -على غرار كبهيد وسوبر بريكاوت- داخل السيارات حاليا، حيث تعمل عجلة القيادة كجهاز للتحكم عن بعد لممارسة الألعاب.



وفي تغريدة أخرى، قال ماسك إن العملاء يمكن أن يتوقعوا "تجربة سينمائية غامرة بشكل مثير للدهشة" بسبب الصوت المحيط للسيارة والكراسي.



ومع ذلك، فإن قدرة تسلا على عرض البث تعتمد على موافقة المنظمين على مشروع سيارات القيادة الذاتية، ويبدو أن ماسك متفائل، حيث قال في فبراير/شباط الماضي إنه متأكد من أن سيارات تسلا ستكون قادرة على العمل بدون سائق بحلول نهاية هذا العام.



وأضاف ماسك "أعتقد أننا سنكون قادرين على القيادة الذاتية بالكامل هذا العام، وهذا يعني أن السيارة سوف تكون قادرة على العثور عليك في موقف للسيارات وتنقلك طوال الطريق إلى وجهتك دون تدخل".