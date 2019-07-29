تحالف "العيون الخمس" يبحث التهديدات الإلكترونية

استضافت بريطانيا اليوم الاثنين اجتماعا لكبار مسؤولي الأمن في دول تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الذي تقوده الولايات المتحدة، لإجراء محادثات تتناول التهديدات الإلكترونية المختلفة، من التسلل لأغراض سياسية إلى المواد الإباحية التي تستغل الأطفال.

وتحالف "العيون الخمس" منبثق عن تحالف سري يعود لأيام الحرب العالمية الثانية بين فرق بريطانية وأميركية مختصة بالتشفير وفك الشفرات.

ويحضر وزراء الأمن في دول تحالف "العيون الخمس" -الذي يضم بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا- جلسات المؤتمر اليوم وغدا الثلاثاء.



واستضافت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل -التي عينها رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي- الاجتماع الوزاري الذي يهدف للتركيز على التهديدات الجديدة وسبل التعامل مع "الفرص والمخاطر" الناجمة عن التقنيات الجديدة.



وقالت باتيل في بيان إن الاجتماع يتناول موضوعات معينة، بينها الأمن الإلكتروني والتشفير والأضرار الإلكترونية.



وذكرت الوزيرة أن مشاركين حكوميين يحضرون لبحث "التصدي للاستغلال والإيذاء الجنسي للأطفال عبر الإنترنت"، وسيشمل مناقشات مع فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت.



وأحجم ممثلون لشركات التواصل الاجتماعي العام الماضي عن قبول دعوات حكومية للمشاركة في نفس المؤتمر الذي يعقد سنويا، لكن فيسبوك قالت إنها ستحضر اجتماع هذا الأسبوع، في حين لم ترد غوغل ومايكروسوفت على طلبات للتعليق.