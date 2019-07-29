بالفيديو.. خذ هاتفك ودع سيارتك تركن نفسها

حصلت شركتا "دايملر" و"بوش" على موافقة لإطلاق نظام تلقائي لوقوف السيارات في شتوتغارت بألمانيا، وذلك تتويجا لجهودهما في مجال بحوث القيادة الذاتية.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة دايملر إن خدمة صف السيارات الآلية سيكون تقديمها في مرآب السيارات بمتحف مرسيدس بنز. حيث سيكون الوصول إليه باستخدام تطبيق الهاتف الذكي ولن يحتاج إلى سائق سلامة.

وأضافت الشركة أن النظام كان "أول وظيفة وقوف سيارات مؤتمتة بالكامل دون سائق تُعتمد للاستخدام اليومي".

وقال مايكل هافنر رئيس قسم تقنيات القيادة والقيادة الآلية في دايملر إن المشروع يمهد الطريق "لتوصيل خدمة صف السيارات الآلي إلى الإنتاج التجاري في المستقبل".

ووفرت شركة بوش البنية الأساسية للنظام في شتوتغارت، مع توفير دايملر التكنولوجيا في المركبات.

وعندما يصل سائق السيارة إلى موقف السيارات يستخدم هاتفه الذكي لإرسال السيارة إلى المصف المحدد، ثم تتحرك السيارة إلى ذلك المصف.