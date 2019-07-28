7 قصص تدل على أن الأجهزة الذكية في منزلك قد تعمل ضدك

يتوقّع المحللون أنه بحلول عام 2020 سيبلغ عدد الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت داخل المنازل 20.4 مليارا، تتميز بالقدرة على إصدار بيانات صوتية واستقبال البيانات وتخزينها.

وإلى جانب المزايا التي تتمتّع بها هذه الأجهزة، فهي تواجه خطر التعرض لانتهاكات أمنية في أكثر الأماكن خصوصية.

حيال هذا الشأن، يقول غابي تيرنر محامي شركة "سكيورتي بارون" إن "هذه الحقيقة تمثّل مصدر قلق نظرا لأن هذه الأجهزة -في أغلب الأحيان- تهدف إلى الحفاظ على سلامتك وليس العكس كما هو الحال الآن".

وتوضح القصص التالية كيف يمكن للأجهزة المنزلية الذكية أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وما الذي يمكنك القيام به حيال ذلك.

أجهزة مراقبة الأطفال

نشرت هافينغتون بوست قصة أبوين في ولاية واشنطن ركبا جهاز مراقبة الأطفال من أجل الاطمئنان عن بعد على ابنهم البالغ من العمر ثلاث سنوات، واستمر ذلك إلى أن سمعوا صوتا غريبا يصدر من الشاشة ويقول "استيقظ أيها الطفل الصغير، والدك يبحث عنك".

وفي ولاية تكساس، سمع والدان آخران صوت أحد المخترقين من خلال شاشة جهاز مراقبة أطفالهم.