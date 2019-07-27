سيارات طائرة وديناصورات.. نيوم ابن سلمان حلم طفل ذي ثماني سنوات

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرا عرض وثائق لاستشاريين في مجموعة "بوسطن وماكنزي وشركاه"، تتحدث عن أفكار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمدينة نيوم، التي أعلن إنشاءها بتكلفة خمسمئة مليار دولار، لتغطي مساحة 25 ألف كيلومتر مربع من الصحراء.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن الأفكار -المدرجة في 2300 صفحة من الوثائق السرية- هي مزيج بين الخيال العلمي باهظ التكلفة والكلمات الطنانة لشركات تجارية وأفكار قانونية غير مريحة.

نيوم على أنقاض العادات والدين

وذكر تقرير الصحيفة أن سبب اختيار هذا الموقع بدل الاستثمار في المدن السعودية الحالية، يعكس مشاكل المملكة التاريخية؛ فقد تجنبت الشركات الأجنبية منذ فترة طويلة الاستثمار هناك بسبب وجود نظام قانوني غير شفاف وتزايد الفساد، والقيود الاجتماعية التي تحظر الكحول، وتطالب النساء بالحصول على إذن ولي الأمر للسفر.

ووجد محمد بن سلمان تلك المعتقدات الراسخة عائقا أمام تحقيق حلمه، حيث كان من السهل تطوير مدينة جديدة بدل تغيير تلك الموجودة.

وقال في الاجتماع الأول لمجلس إدارة نيوم -حسب محضر اجتماع مذكور في تقرير وول ستريت جورنال- "إن بدء تشغيل نيوم من نقطة الصفر، مع أنظمة ولوائح مستقلة، سيضمن توافر أفضل الخدمات دون قيود اجتماعية".

كما سيتم نقل القبائل المحلية قسرًا، حيث إن نظام المحاكم الذي طورته شركة لاثام واتكينز للمحاماة، والمسمى "المستقل"، سيكون له قضاة يتبعون الملك مباشرة، ويعملون وفقًا لأحكام الشريعة، وهو مستقل عن القضاء السعودي المعمول به في سائر المملكة.