النساء الأكثر عصبية.. تقنية تتكهن بشخصيتك من طريقة تحريك هاتفك

استخدم فريق من الباحثين الأستراليين تقنية مدمجة شائعة في الهواتف الذكية للمساعدة في التنبؤ بأنواع شخصيات الناس، وجمع العلماء من جامعة "آر.إم.أي.تي" بيانات من أجهزة تعرف باسم مقاييس التسارع التي تكشف الحركة بطريقة مجسمة.

وتستخدم هذه الأجهزة العديد من التطبيقات، مثل تطبيقات الألعاب وتطبيقات الصحة، التي تتبع عدد الخطوات التي يقوم بها المستخدم في اليوم.

وفي السابق، كان العلماء قادرين على التنبؤ بأنواع شخصيات مستخدمي الهواتف من خلال النظر في وتيرة وطول المكالمات الهاتفية التي يجرونها، أو سلوكهم في الرسائل.

لكن بيانات مقاييس التسارع يمكن أن تجعل هذه التنبؤات أدق؛ لأن الأبحاث أظهرت أن أصحاب الشخصيات المختلفة يظهرون غالبا أنماطا من السلوك قابلة للتمييز عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني.

وبالنسبة للدراسة، فقد استكشف الفريق هذه المسألة من خلال البحث في ما تسمى أنواع الشخصيات الخمس الكبيرة: الانبساط والانفتاح والقبول والضمير والعصبية.

الإنطوائي والمنفتح

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين أظهروا نمطا منتظما من الحركة خلال أيام الأسبوع كانوا يميلون إلى أن يكونوا أكثر انطواء، في حين كان أولئك الذين أظهروا أنماطا عشوائية أكثر للحركة؛ كانوا أكثر انفتاحا.

ويفسر ذلك بأن المنفتحين قد يلتقون بمجموعات مختلفة من الأشخاص في المساء، أو أنهم أكثر انفتاحا على الخطط غير المتوقعة.

الودودون والعصبيات

الأشخاص الذين أظهرو أنماطا عشوائية أكثر، وكانوا أكثر انشغالا في عطلات نهاية الأسبوع وأمسيات الأيام العادية؛ كانوا يميلون إلى أن يكونوا أكثر قبولا، بمعنى أنهم ودودون وعطوفون.

وسجلت الإناث أعلى النتائج في العصبية، أي أنهن أكثر عصبية وحساسية، حيث كن يملن إلى التحرك بانتظام مع هواتفهن في الساعات الأولى من الصباح. ويقول الباحثون إن نتائج هذا البحث يمكن أن تكون لها تبعات عديدة.