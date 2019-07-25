30 مليون دولار جوائزها.. الجمهور العربي مدعو لمتابعة كأس العالم للفورتنايت غدا

تنطلق غدا أكبر بطولة للعبة الفورتنايت حتى الآن، التي تبلغ جوائزها ثلاثين مليون دولار، وتنقسم البطولة لعدة أجزاء، وتجمع أفضل اللاعبين في العالم في ملعب آرثر آش، الذي يستوعب أكثر من 23 ألف متفرج في مدينة نيويورك.

إن مجموعة الجوائز الضخمة، بالإضافة إلى شعبية لعبة فورتنايت التي لا مثيل لها، تجعلان هذا الحدث أكبر حدث رياضي إلكتروني في التاريخ.

وتضم مسابقة فورتنايت نجومًا عالميين، مثل نينجا وتيرنير تي فيو، الذين سيكونون في مقدمة المتنافسين، بالإضافة إلى لاعبين من مختلف أنحاء العالم.



كيف تشاهد البطولة؟

كشفت شركة إيبك المنظمة للبطولة أن بطولة كأس العالم للفورتنايت ستعرض في كل أنحاء العالم مباشرة، ليس ذلك فحسب، بل أعلنت إيبك ميزة جديدة تمكن الجمهور من مشاهدة كأس العالم داخل اللعبة أثناء اللعب، ولكن إذا كنت تبحث عن بثها خارج اللعبة، فإليك هذه الخيارات:

موقع شركة إيبك المنتجة للعبة فورتنايت

قناة فورتنايت على يوتيوب

قناة فورتنايت على فيسبوك

بالإضافة إلى مواقع: تويتش، ومكسر، وكافيين.