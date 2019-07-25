30 مليون دولار جوائزها.. الجمهور العربي مدعو لمتابعة كأس العالم للفورتنايت غدا
تنطلق غدا أكبر بطولة للعبة الفورتنايت حتى الآن، التي تبلغ جوائزها ثلاثين مليون دولار، وتنقسم البطولة لعدة أجزاء، وتجمع أفضل اللاعبين في العالم في ملعب آرثر آش، الذي يستوعب أكثر من 23 ألف متفرج في مدينة نيويورك.
إن مجموعة الجوائز الضخمة، بالإضافة إلى شعبية لعبة فورتنايت التي لا مثيل لها، تجعلان هذا الحدث أكبر حدث رياضي إلكتروني في التاريخ.
وتضم مسابقة فورتنايت نجومًا عالميين، مثل نينجا وتيرنير تي فيو، الذين سيكونون في مقدمة المتنافسين، بالإضافة إلى لاعبين من مختلف أنحاء العالم.
كيف تشاهد البطولة؟
كشفت شركة إيبك المنظمة للبطولة أن بطولة كأس العالم للفورتنايت ستعرض في كل أنحاء العالم مباشرة، ليس ذلك فحسب، بل أعلنت إيبك ميزة جديدة تمكن الجمهور من مشاهدة كأس العالم داخل اللعبة أثناء اللعب، ولكن إذا كنت تبحث عن بثها خارج اللعبة، فإليك هذه الخيارات:
موقع شركة إيبك المنتجة للعبة فورتنايت
بالإضافة إلى مواقع: تويتش، ومكسر، وكافيين.
|على مدى ثلاثة أيام سيتنافس لاعبون من أنحاء العالم في بطولة فورتنايت الكبرى (وكالة الأناضول)
جدول المباريات
بطولة العالم للفورتنايت تنقسم لعدة مسابقات موزعة على ثلاثة أيام؛ المسابقات الفردية والثنائية، وهناك أيضًا بطولة المشاهير، وعرض للأسلوب الإبداعي للعبة.
الجمعة 26 يوليو/تموز: تصاميم ومشاهير
يبدأ اليوم الأول من كأس العالم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة، والذي تم تصميمه لعرض بعض التصميمات الأكثر إبداعًا في اللعبة.
وستتنافس ثمانية فرق من أربعة لاعبين للفوز بما مجموعه ثلاثة ملايين دولار. وهناك بعض الأسماء الكبيرة جدًا، بما في ذلك نينجا وفازي المعروف بتصميمه بعض أكثر مستويات فورتنايت دموية.
وفي الساعة 11:00 ليلا تبدأ مسابقات المشاهير في اللعبة، التي من المرجح أن يشارك فيها النينجا ومارشميلو ، اللذان فازا بالبطولة الأولى العام الماضي، ولكن هناك أيضًا وجوها مألوفة مثل تي فيو وأر أل غرايم وأليسون وندرلاند. ويستمر الحدث حتى الساعة الثانية صباح السبت.
السبت 27 يوليو/تموز: الثنائيات
تبدأ المسابقة الحقيقية يوم السبت، حيث تضم أفضل خمسين فريقا ثنائيا اجتازوا عملية تأهيلية شاقة استمرت عدة أسابيع، وتم تمثيل العديد من أكبر فرق الرياضة الإلكترونية، من أمثال تي أس أم وكلود9 وثيف 100.
الأحد 28 يوليو/تموز: الفرديات
مع البطولة الفردية يمكن القول إنها معركة رويال في أنقى صورها: مئة لاعب يسقطون على الجزيرة، وعلى كل واحد منهم أن يقاتل ليكون آخر الفائزين. قائمة التصفيات عبارة عن مزيج من الأسماء المعروفة والمجهولة نسبيًّا، وأبرزها تي فيو، الذي تأهل إلى المنافسة الفردية بعد أن خسر التصفيات المؤهلة إلى البطولة الثنائية مع شريكه دينس.
هذا يعني أنه سيكون هناك الكثير من الاحتمالات للاضطرابات والمفاجآت الكبرى. وتشمل الأسماء الكبيرة الأخرى في المسابقة الفردية داني "دوبس"، ولش وتيموثي، وتستمر البطولة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة 11 ليلا، يليها حفل توزيع الجوائز في الساعة 11:45 مساءً بتوقيت مكة.