لماذا أصبح هاتفك الذكي يحتاج كل هذه العدسات الإضافية؟
تساعدك عدسات الكاميرا المتعددة على التقاط أفضل الصور أثناء تنقلك، وأصبحت الأجهزة التي تحتوي على عدسات عدة في آن واحد معا معيارا معتمدا في تصنيع الهواتف الذكية، فهل أنت فعلا بحاجة لكل هذه العدسات؟
وبالنظر إلى أننا في سنة 2019، أصبحت الهواتف الذكية المزودة بكاميرات متطورة تخولها منافسة بعض آلات التصوير الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة متوافرة في كل مكان.
ويمكن للكاميرات المدمجة في هواتف اليوم تصوير مقاطع فيديو بجودة "4 كي" بسهولة، وهو ما جعل الكاميرات عنصرا رئيسيا لبيع هذه الهواتف.
كما أن هناك توجها سائدا في صناعة الهواتف الذكية يقوم على زيادة عدد العدسات.
هل تتضاعف جودة الصور بمضاعفة عدد العدسات؟
عندما تتفقد الجزء الخلفي من هاتفك ستجد عدسات صغيرة الحجم، حيث يمكن أن تشتمل وحدة الكاميرا نفسها على عناصر عدسات متنوعة ومستشعر للصور وعناصر أخرى في بعض الأحيان من أجل التثبيت البصري للصورة.
كما أن معظم الهواتف تحتوي على عدسات مرتبة أفقيا أو عموديا في الجزء الخلفي للهاتف، لكنها تعمل مستقلة عن بعضها البعض.
وعادة ما تكون واحدة من هذه العدسات التي تقوم بالمهام الرئيسية، في حين تعمل العدسة الثانوية على التقاط المزيد من الضوء أو زيادة مجال الرؤية أو إضفاء تأثير ضبابي على الخلفية.
ومن شأن نظام الكاميرا المزدوجة أن يساعدك على التقاط صور ذات تفاصيل أكثر وضوحا وتفعيل نمط الزاوية العريضة، بالإضافة إلى تقريب بصري أفضل وأشد وضوحا.
ومع ذلك، لا يعني امتلاكك هاتفا بكاميرا مزدوجة أن الصور التي تلتقطها ستكون أفضل من الصور الملتقطة بواسطة هواتف بنظام كاميرا واحدة، إذ يمكن لعوامل أخرى أن تحدد جودة الصورة، مثل عدد البكسلات واتساع فتحة العدسة، فضلا عن المعالجة التي تتلو عملية التقاط الصورة نفسها.
|إحدى أكبر الفوائد من شراء هاتف مزود بكاميرا ذات عدسة واحدة هي السعر (غيتي)
العدسات الثلاثية والعدسات ذات الزاوية العريضة
في حال كنت قد اشتريت هاتف سامسونغ أس10 أو آيفون إكس ماكس فإن العدسات ذات الزاوية العريضة ستكون مألوفة بالنسبة إليك.
وكما يوحي اسم هذا النوع من العدسات فإنها قادرة على التصوير بزاوية عريضة وتضمين أكبر جزء ممكن من المشهد داخل الصورة، فتمنحها بذلك مظهرا سينمائيا أكثر دقة.
وبشكل مماثل لجميع أنواع العدسات التي تضمنتها هذه اللائحة، تعمل العدسات ذات الزاوية العريضة على تفعيل البرنامج الخوارزمي المدمج في الهاتف لمساعدتك على التقاط الصور المثالية للمدينة أو المناظر الطبيعية الجذابة أو الصورة المثالية لك برفقة أصدقائك.
علاوة على ذلك، تؤدي مواصفات الكاميرا والعدسة دورا مهما في فهم المستخدم لما يمكن التقاطه على هاتفه الذكي.
وباستخدام البعد البؤري وقياسات مجال الرؤية يمكنك امتلاك فكرة عما ستتضمنه الصورة، حيث يسمح لك البعد البؤري المنخفض ومجال الرؤية الأعلى بالتقاط المزيد من العناصر في المشهد.
كما أن بعض الكاميرات الأمامية ذات الزاوية العريضة تسمح لك بالتقاط الصور الجماعية بسهولة في الوقت الحالي.
عدسة التصوير عن بعد
كما هو الحال مع العدسات ذات الزاوية العريضة، تسمح هذه العدسات بتقريب الصور بشكل مثالي، وعلى الرغم من كون مجال الرؤية في هذه العدسات يكون أصغر بعض الشيء فإنه يعوض ذلك عن طريق الاقتراب من الجسم المراد تصويره دون الحاجة إلى أجزاء متحركة فعلية.
كما أن العدسات القادرة على التصوير عن بعد تخدم غرضا آخر قد نشاهد آثاره بشكل كبير على الصور التي ينشرها أصحابها على موقع إنستغرام، وعند دمج البيانات المتحصل عليها من كل عدسة سيتسنى لك إنشاء صور بتأثير "البوكيه" في الخلفية، مما يجعل الجسم المراد تصويره بارزا وواضحا للعيان في المقدمة.
هل تعتبر العدسة الواحدة مملة، أم إنها كل ما تحتاجه؟
إن إحدى أكبر الفوائد من شراء هاتف مزود بكاميرا ذات عدسة واحدة هي السعر، إذ إنك لن تدفع مبلغا كبيرا من المال لشراء هذا النوع من الهواتف.
ويجب ألا تشعر بأنك غريب لمجرد أن هاتفك ذو عدسة واحدة، حيث تميل الهواتف أحادية العدسة إلى تقديم أداء جيد في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالهواتف متعددة العدسات.
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