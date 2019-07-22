لماذا أصبح هاتفك الذكي يحتاج كل هذه العدسات الإضافية؟

تساعدك عدسات الكاميرا المتعددة على التقاط أفضل الصور أثناء تنقلك، وأصبحت الأجهزة التي تحتوي على عدسات عدة في آن واحد معا معيارا معتمدا في تصنيع الهواتف الذكية، فهل أنت فعلا بحاجة لكل هذه العدسات؟



وبالنظر إلى أننا في سنة 2019، أصبحت الهواتف الذكية المزودة بكاميرات متطورة تخولها منافسة بعض آلات التصوير الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة متوافرة في كل مكان.



ويمكن للكاميرات المدمجة في هواتف اليوم تصوير مقاطع فيديو بجودة "4 كي" بسهولة، وهو ما جعل الكاميرات عنصرا رئيسيا لبيع هذه الهواتف.



كما أن هناك توجها سائدا في صناعة الهواتف الذكية يقوم على زيادة عدد العدسات.

هل تتضاعف جودة الصور بمضاعفة عدد العدسات؟

عندما تتفقد الجزء الخلفي من هاتفك ستجد عدسات صغيرة الحجم، حيث يمكن أن تشتمل وحدة الكاميرا نفسها على عناصر عدسات متنوعة ومستشعر للصور وعناصر أخرى في بعض الأحيان من أجل التثبيت البصري للصورة.

كما أن معظم الهواتف تحتوي على عدسات مرتبة أفقيا أو عموديا في الجزء الخلفي للهاتف، لكنها تعمل مستقلة عن بعضها البعض.

وعادة ما تكون واحدة من هذه العدسات التي تقوم بالمهام الرئيسية، في حين تعمل العدسة الثانوية على التقاط المزيد من الضوء أو زيادة مجال الرؤية أو إضفاء تأثير ضبابي على الخلفية.

ومن شأن نظام الكاميرا المزدوجة أن يساعدك على التقاط صور ذات تفاصيل أكثر وضوحا وتفعيل نمط الزاوية العريضة، بالإضافة إلى تقريب بصري أفضل وأشد وضوحا.

ومع ذلك، لا يعني امتلاكك هاتفا بكاميرا مزدوجة أن الصور التي تلتقطها ستكون أفضل من الصور الملتقطة بواسطة هواتف بنظام كاميرا واحدة، إذ يمكن لعوامل أخرى أن تحدد جودة الصورة، مثل عدد البكسلات واتساع فتحة العدسة، فضلا عن المعالجة التي تتلو عملية التقاط الصورة نفسها.