بأكثر من 100 ألف مرآة.. شاهد كيف احتفلت غوغل بمطورة برامج أبولو؟
كرّمت غوغل مطورة برامج أبولو 11 مارغريت هاملتون، وذلك بصورة غطت مساحة 2.25 كيلومتر مربع، باستخدام مئة ألف مرآة وضوء القمر.
ويصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخمسين لأول هبوط للإنسان على سطح القمر، واحتفلت غوغل بهذه المناسبة عبر إنشاء صورة ضخمة تبلغ مساحتها 2.25 كيلومتر مربع لمطورة برامج أبولو مارغريت هاملتون باستخدام أكثر من 107 آلاف مرآة في منشأة إيفانبا للطاقة الشمسية بصحراء موهافي.
واستخدمت غوغل لتظهر صورة هاملتون أكثر من 100 ألف مرآة لتعكس ضوء القمر. وقال عملاق التكنولوجيا إن الصورة أكبر من سنترال بارك ويمكن رؤيتها بأكثر من ميل فوق مستوى سطح البحر.
وأخذ أبولو 11 كلا من نيل أرمسترونغ وبز آلدرين ومايكل كولنز إلى القمر عام 1969، وقادت هاملتون فريق التطوير المسؤول عن برمجة برامج الطيران المأهولة لناسا.
وحصلت هاملتون -البالغة من العمر 82 عاما- على وسام الحرية الرئاسي من قبل باراك أوباما في عام 2016.
- فيديو إيراني لاحتجاز الناقلة البريطانية ولندن تعتبره تصرفا عدائيا
- بعد تسييرها نحو سواحلها.. أنباء عن إفراج إيران عن ناقلة نفط جزائرية
- كردستان العراق تعلن اعتقال قاتل الدبلوماسي التركي وتنشر تفاصيل عنه
- المقاتلة الشبح والفارس المدرع.. مقارنة بين أف 35 الأميركية وسوخوي 35 الروسية
- ما احتمال اصطدام كويكب بالأرض قريبا؟